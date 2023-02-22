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Під час візиту Байдена до Києва РФ здійснила запуск ракети Сармат, він провалився - CNN

22 лютого 2023, 06:58
Росія заздалегідь повідомила США про випробування, і Сполучені Штати не розглядають його як крок у бік ескалації напруги.
Запуск ракети Сармат
Запуск ракети Сармат в РФ ймовірно провалився / Ілюстативне фото Міноборони РФ

Під час візиту президента Джо Байдена до Києва у понеділок, 20 лютого, Росія провела випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат", але він виявився невдалим.

Як пише CNN з посиланням на двох анонімних американських чиновників, Росія заздалегідь повідомила США про випробування, і Сполучені Штати не розглядають його як крок у бік ескалації напруги.

Випробування важкої ракети "Сармат", яку на Заході прозвали "Сатана II" і яка здатна нести кілька ядерних боєголовок, схоже, провалилося. Інакше президент РФ Володимир Путін розповів би про нього у своєму зверненні 21 лютого до Федеральних Зборів.

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За офіційними російськими даними, ракета "Сармат" має дальність польоту понад 11 тисяч кілометрів і може нести боєголовку вагою 100 тонн.

Як повідомляв Главред, президент РФ Володимир Путін у вівторок, 21 лютого, виступив зі своїм посланням Федеральним зборам. Він обрушився пропагандистськими звинуваченнями на адресу України та кра]y Pаходу. Основні тези з промови Путіна можна почитати в матеріалі: Довга війна проти України та загроза ядерними випробуваннями: що наляпав Путін у своєму посланні.

Нагадаємо, серед іншого Путін заявив, що Росія призупиняє свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНВ).

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