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"США не збираються атакувати РФ": Байден звернувся до росіян і закликав зупинити війну

21 лютого 2023, 19:21
США і Європа ніколи не загрожували Росії, а шлях війни обрав саме російський диктатор Володимир Путін, наголосив американський президент.
Джо Байден, российские военные
Байден звернувся до росіян і закликав зупинити війну/ Офіс президента України, Міноборони РФ

Сполучені Штати Америки і Європа не мають наміру знищити Росію, вони ніколи не загрожували для РФ. Захід не планує нападати на росіян.

Вибір стати на стежку війни зробив саме президент РФ Володимир Путін. Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу у Варшаві у вівторок, 21 лютого. У своїй промові він, зокрема, звернувся до росіян.

"Сьогодні я знову звертаюся до росіян. США та європейські держави не прагнуть знищити Росію, а Захід не збирається нападати на російський народ. Мільйони росіян хотіли б жити у мирі, вони не є нашими ворогами. Це трагедія, і цей вибір зробив Путін", – заявив Байден.

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Американський лідер наголосив, що ця війна може тривати довго, але диктатор РФ міг би завершити її дуже швидко, якби зупинився і вивів з українських територій російські війська.

"Він (Путін – ред.) може завершити війну одним словом. Якщо Росія припинить агресію – припиниться війна. Якщо Україна припинить захищатися – це буде кінцем України. Саме тому ми допомагаємо Україні захистити себе", – сказав Байден.

Президент США додав: він впевнений, що Україна зможе постояти за себе.

Виступ Байдена у Польщі 21 лютого

У вівторок, 21 лютого, президент США Джо Байден під час робочого візиту до Польщі виступив з промовою щодо війни в Україні. Він заявив, що Україна ніколи не стане жертвою Росії і Путін не зможе побороти любов українців до свободи.

Також він заявив, що США готують нові санкції проти Росії, які будуть запроваджені до роковин вторгнення в Україну.

Нагадаємо, Байден вирушив у Польщу після того, як 20 лютого побував з візитом у Києві та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Байден в Києві заявив, що в новий пакет військової допомоги Україні від США увійдуть HIMARS, боєприпаси, протитанкові системи і радари.

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