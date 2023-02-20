Під виття сирени: опубліковано перші кадри з Байденом у Києві

Джо Байден і Володимир Зеленський з'явилися на публіці під виття сирени, яка попередила про повітряну тривогу.

Джо Байден приїхав з візитом в Україну / Телеграм в. Зеленського

У Мережі опублікували відео з кадрами, на яких зображений президент США Джо Байден під час візиту в Україну.

На відео можна побачити американського лідера, який виходить разом з президентом Володимиром Зеленським з Михайлівського собору в центрі Києва.

Звернемо увагу, що Байден і Зеленський з'явилися на публіці під виття сирени, яка попередила про повітряну тривогу.

відео дня

У свою чергу президент Володимир Зеленський підтвердив приїзд Джо Байдена в Україну і опублікував спільне фото.

"Джозеф Байден, вітаю в Києві! Ваш візит - це дуже важливий прояв підтримки для всіх українців", - написав Зеленський у Telegram.

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У свою чергу глава ОП Андрій Єрмак опублікував у Telegram фото візиту Байдена в Україну.

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Приїзд Байдена в Україну: що відомо

В Адміністрації президента США раніше розглядали можливість того, щоб Джо Байден під час свого візиту до Європи негласно перетнув кордон з Україною.

Про це пише видання Politico з посиланням на помічників американського президента.

За даними Bloomberg, американський лідер відвідає Польщу напередодні річниці вторгнення Росії в Україну.

При цьому в Білому домі кілька разів виключали можливість візиту президента США в Україну, пояснюючи відмову заходами безпеки.

У понеділок вранці, 20 лютого, жителі Києва повідомляли про обмежений рух біля посольства США в столиці.

За словами очевидців, біля посольства США в Україні в понеділок, 20 лютого, небувале скупчення автомобілів.

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