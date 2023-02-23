Найдорожчий за часів президентства Байдена: Путін намагався підкупити президента США подарунком

Російський диктатор подарував Джо Байдену дорогий подарунок за 12 тисяч доларів.

Путін подарував Байдену дорогий подарунок / Колаж фото Офіс президента, скріншот з відео

За декілька місяців до повномасштабного вторгнення РФ в Україну Володимир Путін вручив президенту США Джо Байдену дорогий подарунок. Це відбулося на саміті президентів у Женеві у 2021 році. Цей подарунок став найдорожчим з тих, які отримував Байден. Про це повідомляє Bloomberg.

Виявилось, що вартість подарунка становить 12 тисяч доларів. Путін подарував Байдену ручку та письмовий набір.

За даними видання, Байден також тоді вручив "директору Росії" подарунок: пару фірмових сонцезахисних окулярів-авіаторів та скляну скульптуру американського бізона.

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Також зазначається, що у 2021 році президент України Володимир Зеленський подарував Байдену прапор США за 700 доларів.

Візит Джо Байдена в Україну

У понеділок, 20 лютого, президент США Джо Байден відвідав Київ. Він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Джо Байден і Володимир Зеленський з'явилися на публіці під виття сирени, яка попередила про повітряну тривогу.

Пізніше стало відомо, що президент США Джо Байден і його український колега Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві 20 лютого обговорили наступні місяці війни та потреби України для того, щоб досягати успіхів на полі бою. При цьому американський лідер під час візиту в Україну концентрувався на тому, щоб максимально з користю використати час, проведений у Києві, адже цей час був обмежений.

В ході візиту Байден заявив про те, що Україна отримає новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів. Крім того, президент США також перерахував зобов'язання з постачання озброєнь в Україну: понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисячі артилерійських систем, понад 2 млн артснарядів і т. д.

Як зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, візит президента США Джо Байдена до Києва – це "чіткий сигнал на болота" про те, що країну-агресорку Росію ніхто не боїться. Тому для російського диктатора Володимира Путіна ця подія стала справжнім ударом.

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