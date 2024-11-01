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"Можемо виграти або програти все": чого чекати від Гарріс і Трампа - Guardian

Андрій Ганчук
1 листопада 2024, 14:45
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Якщо США втратять Україну за три роки, військовий авторитет Вашингтона буде зруйновано, пишуть журналісти.
'Можемо виграти або програти все': чого чекати від Гарріс і Трампа - Guardian
Україна за Трампа може як виграти, так і програти, а Гарріс, імовірно, успадкує політику Байдена - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, facebook.com/KamalaHarris

Ключові тези зі статті The Guardian:

  • За Трампа Україна може як виграти, так і програти
  • Президентство Гарріс може призвести до невигідного договору з РФ
  • США втратять військовий авторитет, якщо Україна програє

Київ побоюється можливого президентства у США Дональда Трампа, за якого можна як виграти війну з агресором Росією, так і її програти. Проте за президента Камали Гарріс може зберегтися підхід адміністрації Байдена, що, як і за Трампа, може призвести до тиску, спрямованого на досягнення угоди з Москвою.

У матеріалі The Guardian із посиланням на нібито українські джерела йдеться про те, що в Києві побоюються перемоги Трампа. Але зростає розчарування і політикою адміністрації Байдена, яка дотримується підходу "крапельної політики керованої ескалації".

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Потенційне президентство Гарріс

Як стверджують журналісти, представники України побоюються успадкування Гарріс політики Байдена, що призведе до тиску, спрямованого на спробу змусити Київ досягти "негайної угоди" з Москвою.

'Можемо виграти або програти все': чого чекати від Гарріс і Трампа - Guardian
Коротко про президентські вибори у США / Інфографіка Главред

The Guardian

"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

"Ми хвилюємося щодо Трампа"

Також у статті йдеться про те, що в Києві є побоювання і щодо можливого президентства Трампа.

"Ми турбуємося щодо Трампа. Усі розуміють, що Трампа анітрохи не хвилює Україна, і що президентство Трампа для України стане походом у казино: ми можемо виграти або програти все", - посилаються журналісти на "джерело в українських структурах безпеки".

Причому поведінка Трампа може явно не сподобатися Путіну.

"Трамп корисний Путіну, тому що він може створити хаос, але він також може виявитися корисним, Путіну не подобається, коли ініціатива в інших", - ідеться в публікації.

За словами журналістів, "джерело" сказало, що в Китаї, Індії та РФ вважають російсько-українську війну війною США.

"США вже зазнали величезної катастрофи з виведенням військ з Афганістану. Якщо вони втратять Україну за три роки, вони втратять і увесь (військовий авторитет)", - підкреслив "інсайдер".

Вибори у США і війна РФ проти України - новини за темою:

Кандидат від Демократичної партії на виборах президента США Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа у двох ключових штатах - Мічигані (на 5%) і Вісконсині (на 6%) - повідомляв CNN 30 грудня.

Утім, на думку більшості експертів, насправді шанси двох кандидатів фактично рівні. Вибори відбудуться вже 5 листопада.

Раніше Главред повідомляв, що президент Зеленський відкинув будь-які плани Трампа щодо миру з РФ в обмін на території України. За словами українського гаранта, така угода навряд чи здійсненна.

Україні не варто побоюватися президентства Трампа, адже навіть він говорить про необхідність справедливого миру, сказав глава Офісу президента Андрій Єрмак. Будь-який американський лідер противитиметься перемозі автократії-Росії.

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Дональд Трамп The Guardian Камала Харріс війна Росії та України Вибори президента США-2024
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