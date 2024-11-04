Результати виборів США можуть оскаржити: Шамшур назвав несподівану причину

Головні кандидати в президенти США йдуть ніздря в ніздрю, а різниця, яку показують опитування - в межах статистичної похибки.

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І Трамп і Гарріс мають великі шанси на перемогу у виборах / Колаж: Главред, фото: Kamala Harris, Donald Trump

Що сказав Шамшур:

Наразі передбачити результати виборів в США неможливо

Гарріс і Трамп намагаються розширити свою електоральну базу

Президентські вибори у США розпочнуться вже 5 листопада і як для Штатів, так і для України їхні результати відіграють важливу роль у майбутньому. Наразі головні конкуренти Камала Гарріс та Дональд Трамп мають приблизно однакові шанси на перемогу.

В інтерв'ю Главреду колишній посол України в США (2006-2010) і у Франції (2014-2020) Олег Шамшур розповів, чого чекати від завершення президентської кампанії.

"Цей тиждень вирішальний. Обидва кандидати намагаються розширити свою електоральну базу та мобілізувати прихильників, щоб вони прийшли на вибори та забезпечили результат", - сказав він.

Президентські вибори в США / Інфографіка: Главред

Наприклад, Камала Гарріс зосередила свою увагу на роботі із чорношкірими чоловіками та білими жінками, які не мають вищої освіти. Шамшур наголосив, що зараз немає впевненості, хто саме переможе.

"Припускаю, що у разі густоти результатів вже після голосування розпочнеться процес оскарження, який триватиме протягом деякого часу. Принаймні до офіційного оприлюднення результатів", - додав колишній посол України.

Дивіться відео про вибори в США:

Хто такий Олег Шамшур? Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції. У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

Вибори в США 2024 - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп має невелику перевагу над віцепрезиденткою Камалою Гарріс серед виборців, які достроково голосують у ключових штатах, згідно з результатами опитування.

Раніше стало відомо - якщо на виборах переможе Камала Гарріс, то Україна зможе розраховувати на підтримку з боку США, тоді як обрання Дональда Трампа призведе до нових викликів.

Напередодні ЗМІ писали, що Київ побоюється можливого президентства у США Дональда Трампа, за якого можна як виграти війну з агресором Росією, так її й програти. Проте за президента Камали Гарріс може зберегтися підхід адміністрації Байдена, що, як і за Трампа, може призвести до тиску, спрямованого на досягнення угоди з Москвою.

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