Трамп назвав терміни укладання "мирної угоди" між Україною та РФ: головна умова

Кандидат у президенти США переконаний, що зможе відновити мир в Україні ще до своєї інавгурації.

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Для досягнення миру в Україні Трампу, за його словами, потрібно виграти вибори в США / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Donald J. Trump

Кандидат від Республіканської партії у президенти США Дональд Трамп вкотре заговорив про перспективу укладання мирної угоди між Україною та країною-агресором Росією. Про це він розповів у розмові з Breitbart News.

За словами Трампа, у випадку перемоги на президентських виборах у Штатах така угода буде підписана ще до інавгурації, яка запланована на січень 2025 року.

Кандидат у президенти переконує, що перебуває "у дуже хорошому становищі" і здатен досягти завершення війни в Україні. Трамп стверджує, що дуже добре знає президента України Володимира Зеленського та очільника РФ, кремлівського диктатора Володимира Путіна.

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Трамп розраховує, що у випадку перемоги зможе припинити війну в Україні в період із дати виборів - 5 листопада 2024 року, до інавгурації, яка відбудеться 20 січня наступного року.

Не обійшовся під час розмови Трамп і без критики своєї суперниці у передвиборчій гонці. За його словами, кандидатка від Демократичної партії США Камала Гарріс бездіятиме і втягне світ у глобальну війну.

"Вона взагалі не впорається із цим. Я не думаю, що вона щось зробить", - сказав республіканець, при цьому не навів жодних аргументів.

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Позиція Трампа щодо закінчення війни в Україні

Нещодавно кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що планує зв'язатись з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним у разі перемоги на виборах, щоб "добитись переговорів про мир".

Згодом республіканець пообіцяв, що не буде грати на боці Володимира Путіна у війні агресора Росії проти України. Трамп особисто сказав Володимиру Зеленському, що подібні твердження є фейком. Зеленському ж він пообіцяв "добиватися справедливого миру".

Подібні заяви роблять і поплічники Трампа. Зокрема під час передвиборчого заходу у Філадельфії, кандидат у віцепрезиденти від Дональда Трампа Джей Ді Венс заявив, що потрібно вірити у мир і принести мир в Україну.

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