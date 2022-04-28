У хатньої робітниці Медведчука під час обшуку вилучили півмільйона доларів

Віктор Медведчук / соцмережі

У хатньої робітниці народного депутата Віктора Медведчука під час обшуку правоохоронці вилучили півмільйона доларів.

Про це в четвер, 28 квітня, повідомила генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

"Жила-була звичайна жінка і працювала вона хатнею робітницею. Глобально, нічого особливого. В ході розслідування кримінального провадження за ч.4 ст. 110-2 КК України у хатньої робітниці провели санкціонований судом обшук і вилучили 467 тисяч доларів США і 87 тисяч євро. І знову-таки, ви скажете, що рано бити в дзвони - а раптом спадок, хтось позичив, накопичила, продала щось, це ж життя. Так, вона така: корислива, щаслива, продумана, сучасна робітниця Медведчука", - розповіла вона у себе в Facebook.

Затримання Медведчука

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення спецоперації Служби безпеки України, в ході якої затримали Віктора Медведчука - кума Путіна і народного депутата від ОПЗЖ.

Глава СБУ Іван Баканов підтвердив затримання Медведчука і заявив, що жоден зрадник не уникне покарання і відповідатиме за Законом України.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що СБУ розшукала і "взяла" кума Путіна "не в Києві".

Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що Медведчуку тепер потрібно сховатися у в'язниці, щоб вижити. За його словами, в Росії Медведчука обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крав гроші і в підсумку став одним з ініціаторів війни.

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Справа Медведчука

8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозру про державну зраду та сприяння тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.

Печерський районний суд у Києві продовжив Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року.

Наприкінці лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

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