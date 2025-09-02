'Почнеться соціальний вибух, військових не зупинити': названо умову бунтів в РФ

Через знищення залізничних вузлів і НПЗ Росія втратила ресурси для осіннього наступу, а ймовірність розширення бойових дій мінімальна, вказує Жданов.

В Росії просто відбудеться соціальний вибух через одне рішення Путіна / Колаж Главред, фото: mil.ru, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Про що сказав Жданов:

У Росії немає ресурсів для розширення бойових дій

Україна зруйнувала 5 нафтопереробних заводів на півдні Росії

Завершення війни викличе соціальний вибух в РФ

Уявна зупинка війни для Росії виглядає не як шанс на мир, а як шлях до внутрішнього хаосу. Адже сотні тисяч військових, що повернуться з фронту без грошей та перспектив, разом із кризою в економіці можуть стати детонатором масштабного соціального вибуху, який Кремль вже не здатен буде стримати. Про це в коментарі Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

Жданов зауважив, що навіть якщо восени Росія спробує задіяти на фронті 160 тисяч військових, ймовірність розширення зони бойових дій на нові території, зокрема частину Дніпропетровської області чи розширення боїв у Сумській та Харківській областях, є мінімальною. Причина в тому, що цим силам банально нічим воювати – у РФ вичерпано ресурси.

Він також нагадав, що в ніч з 27 на 28 серпня Україна успішно завершила стратегічну економічну операцію проти російської армії.

По-перше, було знищено частину ключових залізничних вузлів, якими могла пересуватися техніка та війська РФ.

"Якщо ця угруповання і їде сюди, то все це тепер буде розтягнуто в часі, відповідно, пливуть всі терміни. А терміни залежать від погодних умов: коли почнуться дощі, російські війська будуть борсатися в запорізьких степах по коліна в глині і нікуди не зрушать", - зазначив військовий експерт.

По-друге, за словами Жданова, удари зруйнували п’ять найбільших нафтопереробних заводів у південному регіоні Росії. Унаслідок цього виробництво пального там фактично припинилося, адже НПЗ або виведені з ладу остаточно (як-от Новошахтинський, який можна лише відбудувати з нуля), або зупинені на ремонт. Два підприємства, уражені в ніч на 28 серпня, повністю втратили можливість працювати.

Крім того, тієї ж ночі були знищені два стратегічні залізничні вузли – Кряж і Павловськ, які забезпечували основні маршрути для транспортування військ, техніки та пального.

"Таким чином, південь Росії ми відрізали повністю від всієї іншої її частини. Можливо, пару тижнів вони ще поїздять на тому паливі, яке є на польових складах і в бензовозах, але далі буде провал з паливом", - додав він.

Жданов підкреслив, що через знищені залізничні вузли постачання та пересування російських військ значно сповільниться. Коли один полк прибуде, а інший – ні, доведеться переглядати їхні завдання, інакше вони просто не зможуть їх виконати.

Іншими словами, Україна створила умови для того, щоб осінній наступ Росії зазнав провалу. Проте росіяни, як вперті, продовжать штурми, навіть на провальних напрямках, наприклад у Сумській області, бо як тільки вони перейдуть в оборону, Україна розпочне контратаки. І не факт, що російська піхота втримаються – цього дуже бояться командири, тож вони кидають весь особовий склад у наступ.

"Ви уявляєте, що буде, якщо 700-тисячне угруповання російських військ, навіть її половина, сьогодні повернеться до Росії, і їй перестануть платити гроші? Що буде з тими російськими містами, де сьогодні зростає новий середній клас, який отримує зарплати завдяки держоборонзамовленню, якщо завтра там припинять виплачувати зарплату? При таких цінах в магазинах! Якщо Путін зупинить війну, в Росії просто відбудеться соціальний вибух. А хлопців з фронту вже ніхто не зупинить, навіть нацгвардія РФ, а вони зі зброєю і звикли вбивати", - стверджує він.

Жданов також зазначив, що Путін не може зупинити війну, хоча й потребує оперативної паузи через економічні проблеми. Замість вирішення економічних питань у Росії займаються "укріпленням партійних рядів" – чистками та усуненням нелояльних до Путіна, щоб він залишився при владі і зберіг свій режим.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, агенти партизанського руху Атеш здійснили диверсійну операцію біля тимчасово окупованого Дебальцевого в Донецькій області.

Бійці "Азова" змогли посилити оборону на Покровському напрямку, і наразі ситуація там значно краща, ніж місяць тому, повідомив військовий, заступник командира 1-го корпусу Нацгвардії України "Азов" Святослав "Калина" Паламар.

Окупаційні війська Росії знизили активність у Сумській та Харківській областях, тоді як українські Сили оборони досягли успіхів на Харківщині, йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

