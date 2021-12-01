Лавров назвав "серйозним застереженням" заяву Лукашенка про ядерну зброю

Лавров відреагував на заяву Олександра Лукашенка.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував слова "президента" Білорусі Олександра Лукашенко про ядерну зброю і заявив, що вони є "дуже серйозним застереженням".
Як пишуть росЗМІ, йдеться про заяву Лукашенка про можливість розміщення російської ядерної зброї в Білорусі.
"Я б цю заяву сприймав як дуже серйозне застереження, яка продиктована насамперед тією безрозсудною політикою, яку проводить захід", - сказав Лавров.
Крім того, глава МЗС РФ заявив, що Росія продовжить просувати універсальні домовленості для зміцнення режимів нерозповсюдження ядерної зброї і буде надалі працювати над забороною хімічної та біологічної зброї.
"Продовжимо просувати дійсно універсальні домовленості щодо всебічного забезпечення зміцнення режимів ядерного нерозповсюдження і конвенцій із заборони хімічної та біологічної зброї", - резюмував Лавров.
Нагадаємо, самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що у разі зовнішньої агресії Білорусь піде на ще більше зближення з Росією, дві країни стануть однією військовою базою.
Також раніше Лукашенко назвав "вигадкою заходу" приєднання республіки до Росії і заявив, що в рамках двох держав вони створять союз, який стане значно сильнішим унітарного. На західному напрямку Мінськ і Москва створили єдину армію, а в разі конфлікту Білоруська держава підтримає вся західна частина російських військ.
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