Нове 'дно' для ООН: Гуттеріш похвалив Путіна за БРІКС

Раніше Зеленський завуальовано назвав Гутерріша "функціонером" з ООН.

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Гутерріш продовжив ганьбитися в Росії / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

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Гутерріш вважає, що БРІКС вирішує глобальні проблеми світу

Генсек ООН спілкувався з кремлівськими пропагандистами

Генсек ООН Антоніу Гутерріш похвалив організацію і проведення саміту БРІКС у Казані. Примітно, що своєю думкою політик поділився в коментарі пропагандисту Зарубіну.

Зарубін у кулуарах саміту поцікавився у Гуттеріша, яка його оцінка путінської зустрічі. На що генсек ООН видав низку похвал у бік Кремля і Путіна.

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Гутерріш упевнений, що російське керівництво через БРІКС зможе вирішити "глобальні проблеми у світі".

"Мені довелося відвідати Казанський Кремль, це як чудове чудо світу. Я вважаю, що всі саміти, на яких відбувається єднання країн, дуже важливі, завдяки цьому вирішуються глобальні проблеми у світі", - висловився генеральний секретар.

Гутерріш похвалив БРІКС - дивіться відео:

Антоніу Гутерріш у Росії - останні новини

Як писав Главред, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до Росії для участі в саміті БРІКС, де планується його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. У Казані його урочисто зустріли з традиційним "хлібом і сіллю". Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

БРІКС / Інфографіка: Главред

Російські пропагандисти опублікували кадри того, як генсек ООН радісно їсть коровай і татарський чак-чак із рук дівчини в "національному російському вбранні" з кокошником в аеропорту Казані.

Уже на другий день поїздки Гутерріш видав дивне розмите порівняння, закликавши Росію та Україну до миру - всі повинні жити, як велика сім'я. Російський диктатор Володимир Путін порівняння підтримав, відповівши Гутеррешу в тому ж стилі.

Президент Володимир Зеленський завуальовано назвав генсека ООН "функціонером", який "піддався спокусам" Казані, ймовірно, маючи на увазі те саме скандальне поїдання секретарем короваю росіян.

Що таке БРІКС БРІКС (англ. BRICS - скорочення від Brazil, Russia, India, China, South Africa) - об'єднання дев'яти держав: Бразилії, Росії, Індії, КНР, Південної Африки, ОАЕ, Ірану, Єгипту та Ефіопії, засноване в червні 2006 року в рамках Петербурзького економічного форуму. З 2009 року глави держав БРІКС щорічно зустрічаються на офіційних самітах. Крім самітів, зустрічі відбуваються на рівні глав МЗС, міністрів фінансів та інших. Здебільшого двосторонні відносини між країнами БРІКС будують на засадах невтручання, рівності та взаємної вигоди. На початку 2024 року до БРІКС приєдналися нові країни, після цього об'єднання часто стали називати БРІКС+.

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