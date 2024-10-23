Коровай із сіллю та кокошник: генсек ООН оскандалився під час візиту до Росії

В МЗС України засудили візит генсека ООН до Росії та відзначили, що такі дії шкодять репутації ООН і не сприяють відновленню миру в Україні.

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Генсек ООН оскандалився під час візиту до РФ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

Генсек ООН приїхав на саміт БРІКС в Росії для зустрічі з Путіним

В МЗС України засудили візит

В ООН відповіли, що такі візити є "стандартною практикою"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до Росії для участі в саміті БРІКС, де планується його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. У Казані його урочисто зустріли з традиційним "хлібом і сіллю". Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Російські пропагандисти опублікували кадри того, як генсек ООН радо їсть коровай та татарський чак-чак із рук дівчини в "національному російському вбранні" із кокошником в аеропорту Казані.

відео дня

За повідомленням російських джерел в Антоніу Гутерреша зустріч із Путіним запланована на останній день саміту БРІКС, 24 жовтня.

Дивіться кадри зустрічі Антоніу Гуттеріша в аеропорту Казані:

Реакція України

У відповідь Україна висловила своє невдоволення візитом Гутерреша до Росії. Міністерство закордонних справ України нагадало, що генеральний секретар ООН відхилив запрошення на перший Глобальний саміт миру в Швейцарії, організований Україною.

"Натомість він (Гутерреш — ред.) прийняв запрошення до Казані від воєнного злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Він лише шкодить репутації ООН", — заявили у зовнішньополітичному відомстві України.

Про що Гутерреш буде говорити з Путіним

Напередодні представник генерального секретаря ООН Фархан Гак повідомив, що 24 жовтня Гутерреш зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним на саміті БРІКС, щоб обговорити війну в Україні, передає Укрінформ.

За словами Гака, участь генсека у саміті БРІКС є стандартною практикою, як і раніше на зустрічах в Південній Африці, оскільки такі заходи з великими державами-членами, як G7 та G20, є важливими для ООН.

Гак також підкреслив, що ця зустріч має значення для роботи ООН з країнами БРІКС, які представляють майже половину населення планети, і Гутерреш планує використати саміт для проведення двосторонніх зустрічей з лідерами, що братимуть участь у заході.

"Генсек підтвердить свою добре відому позицію щодо війни в Україні та умов справедливого миру, заснованого на статуті ООН, міжнародному праві та резолюціях ООН. Він продовжить докладати зусиль щодо убезпечення судноплавства в Чорному морі, що є винятково важливим для глобальної продовольчої та енергетичної безпеки", — сказав Хак.

Які країни входять до БРІКС / Інфографіка: Главред

Що таке Генеральна Асамблея ООН? Генеральна Асамблея ООН — головний дорадчий, директивний та представницький орган Організації Об'єднаних Націй, створений у 1945 р. згідно зі статутом ООН. Генеральна асамблея складається з 193 членів ООН і є форумом для багатостороннього обговорення всього спектру міжнародних питань, викладених у Статуті. Вона також грає велику роль в процесі встановлення та кодифікації норм міжнародного права, пише Вікіпедія.

Саміт БРІКС в Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на саміт БРІКС у Казані прибули щонайменше 36 світових лідерів, де Росія, ймовірно, спробує зміцнити свої військові позиції в війні проти України. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Об'єднання БРІКС, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, а також ПАР, Іран, Єгипет, Ефіопія та ОАЕ, охоплює 45% населення планети та 35% світової економіки. Однак США не вбачають загрози для західних союзів у проведенні цього саміту. Про це заявив Джон Кірбі, представник Ради нацбезпеки США.

Країна-агресор Росія вважає "корисною" ініціативу Китаю і Бразилії щодо врегулювання конфлікту в Україні, зазначив радник президента РФ Юрій Ушаков.

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