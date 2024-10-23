Коровай із сіллю та кокошник: генсек ООН оскандалився під час візиту до Росії

Коротко:
- Генсек ООН приїхав на саміт БРІКС в Росії для зустрічі з Путіним
- В МЗС України засудили візит
- В ООН відповіли, що такі візити є "стандартною практикою"
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до Росії для участі в саміті БРІКС, де планується його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. У Казані його урочисто зустріли з традиційним "хлібом і сіллю". Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
Російські пропагандисти опублікували кадри того, як генсек ООН радо їсть коровай та татарський чак-чак із рук дівчини в "національному російському вбранні" із кокошником в аеропорту Казані.
За повідомленням російських джерел в Антоніу Гутерреша зустріч із Путіним запланована на останній день саміту БРІКС, 24 жовтня.
Дивіться кадри зустрічі Антоніу Гуттеріша в аеропорту Казані:
Реакція України
У відповідь Україна висловила своє невдоволення візитом Гутерреша до Росії. Міністерство закордонних справ України нагадало, що генеральний секретар ООН відхилив запрошення на перший Глобальний саміт миру в Швейцарії, організований Україною.
"Натомість він (Гутерреш — ред.) прийняв запрошення до Казані від воєнного злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Він лише шкодить репутації ООН", — заявили у зовнішньополітичному відомстві України.
Про що Гутерреш буде говорити з Путіним
Напередодні представник генерального секретаря ООН Фархан Гак повідомив, що 24 жовтня Гутерреш зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним на саміті БРІКС, щоб обговорити війну в Україні, передає Укрінформ.
За словами Гака, участь генсека у саміті БРІКС є стандартною практикою, як і раніше на зустрічах в Південній Африці, оскільки такі заходи з великими державами-членами, як G7 та G20, є важливими для ООН.
Гак також підкреслив, що ця зустріч має значення для роботи ООН з країнами БРІКС, які представляють майже половину населення планети, і Гутерреш планує використати саміт для проведення двосторонніх зустрічей з лідерами, що братимуть участь у заході.
"Генсек підтвердить свою добре відому позицію щодо війни в Україні та умов справедливого миру, заснованого на статуті ООН, міжнародному праві та резолюціях ООН. Він продовжить докладати зусиль щодо убезпечення судноплавства в Чорному морі, що є винятково важливим для глобальної продовольчої та енергетичної безпеки", — сказав Хак.
Що таке Генеральна Асамблея ООН?
Генеральна Асамблея ООН — головний дорадчий, директивний та представницький орган Організації Об'єднаних Націй, створений у 1945 р. згідно зі статутом ООН. Генеральна асамблея складається з 193 членів ООН і є форумом для багатостороннього обговорення всього спектру міжнародних питань, викладених у Статуті. Вона також грає велику роль в процесі встановлення та кодифікації норм міжнародного права, пише Вікіпедія.
Саміт БРІКС в Росії - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на саміт БРІКС у Казані прибули щонайменше 36 світових лідерів, де Росія, ймовірно, спробує зміцнити свої військові позиції в війні проти України. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Об'єднання БРІКС, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, а також ПАР, Іран, Єгипет, Ефіопія та ОАЕ, охоплює 45% населення планети та 35% світової економіки. Однак США не вбачають загрози для західних союзів у проведенні цього саміту. Про це заявив Джон Кірбі, представник Ради нацбезпеки США.
Країна-агресор Росія вважає "корисною" ініціативу Китаю і Бразилії щодо врегулювання конфлікту в Україні, зазначив радник президента РФ Юрій Ушаков.
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