Зʼявилась реакція Зеленського на поїдання генсеком ООН російського короваю

Президент висловився про генсека ООН натяками.

https://glavred.net/ukraine/z-yavilas-reakciya-zelenskogo-na-pojidannya-gensekom-oon-rosiyskogo-korovayu-10608326.html Посилання скопійоване

Гутерріш прибув до Росії, але відхилив запрошення відвідати Україну / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, скріншот відео

Головне:

Україна доопрацьовує Формулу миру

Зеленський назвав Гутерреша "функціонером"

Президент Володимир Зеленський відреагував на приїзд на саміт БРІКС генсека ООН Антоніу Гутерреша і скандальне поїдання ним російського коровая.

У вечірньому відеозверненні 24 жовтня Зеленський згадав про статут ООН у контексті Формули миру, яку, за його словами, в ОП ще доопрацьовують.

відео дня

Зауважив глава держави і візит Гутерреша до Росії. Генсека ООН він завуальовано назвав "функціонером", який "віддався спокусам" Казані, імовірно, маючи на увазі те саме скандальне поїдання секретарем короваю росіян.

"Це важливо, що світ не забуває про цілі та принципи Статуту ООН і про мету створення цієї організації. Хоч навіть деякі її функціонери віддають перевагу спокусам у Казані, а не змісту Статуту ООН, все ж наш світ побудований таким чином, що права націй та норми міжнародного права мають і матимуть значення", — висловився Зеленський.

Антоніу Гутерріш у Росії - останні новини

Як писав Главред, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до Росії для участі в саміті БРІКС, де планується його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. У Казані його урочисто зустріли з традиційним "хлібом і сіллю". Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

БРІКС - що відомо / Інфографіка: Главред

Російські пропагандисти опублікували кадри того, як генсек ООН радісно їсть коровай і татарський чак-чак із рук дівчини в "національному російському вбранні" з кокошником в аеропорту Казані.

Вже на другий день поїздки Гутерріш видав дивне розмите порівняння, закликавши Росію та Україну до миру - всі повинні жити, як велика сім'я. Російський диктатор Володимир Путін порівняння підтримав, відповівши Гутеррешу в тому ж стилі.

Що таке БРІКС БРІКС (англ. BRICS - скорочення від Brazil, Russia, India, China, South Africa) - об'єднання дев'яти держав: Бразилії, Росії, Індії, КНР, Південної Африки, ОАЕ, Ірану, Єгипту та Ефіопії, засноване в червні 2006 року в рамках Петербурзького економічного форуму. З 2009 року глави держав БРІКС щорічно зустрічаються на офіційних самітах. Крім самітів, зустрічі відбуваються на рівні глав МЗС, міністрів фінансів та інших. Здебільшого двосторонні відносини між країнами БРІКС будують на засадах невтручання, рівності та взаємної вигоди. На початку 2024 року до БРІКС приєдналися нові країни, після цього об'єднання часто стали називати БРІКС+.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред