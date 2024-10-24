'Спільний дім': генсек ООН зганьбився безглуздим порівнянням, підігравши Путіну

Путін не приховував, що йому подобаються "беззубі" заяви Гутерреша.

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Гутерреш взяв участь у саміті БРІКС/ Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео ТАСС

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Гутерреш взяв участь у засіданні БРІКС

Путін пообіцяв координувати дії БРІКС з ООН

Генсек ООН Антоніу Гутерреш під час свого візиту до Москви 24 жовтня видав дивне розмите порівняння, закликавши Росію та Україну до миру - всі повинні жити, як велика сім'я. Російський диктатор Володимир Путін порівняння підтримав, відповівши Гутеррешу в тому ж стилі.

"Шановний пане генеральний секретар сказав про те, що всі ми повинні жити, як одна велика сім'я. Шановний пане генеральний секретар, ми так і живемо. У сім'ях, на жаль, часто трапляються сварки, скандали, поділ майна. Справа іноді доходить і до бійки", - видав Путін. відео дня

Потім він додав, що нібито метою БРІКС є "створення механізмів взаємодії та сприятливої атмосфери в спільному домі".

За словами Путіна, Росія буде це робити в тісній координації з ООН.

Весь цей час Гутерреш терпляче кивав, сидячи в навушниках, а Путін посміхався.

Ганьба Гутерреша на БРІКС - дивіться відео:

Саміт БРІКС у Росії - що ще видав генсек ООН

Як писав Главред, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до Росії для участі в саміті БРІКС, де планується його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. У Казані його урочисто зустріли з традиційним "хлібом і сіллю". Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Російські пропагандисти опублікували кадри того, як генсек ООН радісно їсть коровай і татарський чак-чак із рук дівчини в "національному російському вбранні" з кокошником в аеропорту Казані.

За повідомленням російських джерел, у Антоніу Гутерреша зустріч із Путіним запланована на останній день саміту БРІКС, 24 жовтня.

Що таке Рада безпеки ООН Рада Безпеки ООН - постійний орган Організації Об'єднаних Націй, на який, згідно зі статтею 24 Статуту ООН, покладено відповідальність за підтримання міжнародного миру і безпеки. Рада Безпеки входить до 6 "головних органів" ООН. Рада Безпеки проводить свої засідання в Нью-Йорку, коли в цьому виникає необхідність. На відміну від інших органів ООН, лише Рада Безпеки має право ухвалювати рішення, які є обов'язковими для виконання всіма членами ООН.

Переговори з РФ - що відомо про саміт БРІКС

Цими днями в Казані проходить саміт країн-членів російської БРІКС. Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), Росія, ймовірно, спробує використати цей саміт для зміцнення своїх військових можливостей для війни проти України.

У МЗС України зазначили, що Росія не змогла "експортувати" свої погляди на зміну світового порядку та архітектури глобальної безпеки країнам-учасницям саміту.

Це підтверджують і західні аналітики, оскільки країна-агресор не заручилася міжнародною підтримкою і не створила альтернативної структури безпеки, до якої прагне Кремль, зокрема Китаю.

БРІКС / Інфографіка: Главред

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