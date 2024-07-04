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Новітній український корвет і екіпаж готові - коли зможуть виконувати завдання

Степан Гафтко
4 липня 2024, 17:04
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Український корвет "Гетьман Іван Мазепа" вже готовий до виконання завдань, екіпаж проходить тренування.
Новітній український корвет і екіпаж готові - коли зможуть виконувати завдання
Корвет "Гетьман Іван Мазепа" та його екіпаж / колаж: Главред фото: Мілітарний, LB.ua

Новітній корвет, який отримав назву "Гетьман Іван Мазепа" вже готовий, він проходить тренування, як і його екіпаж. Після завершення всіх необхідних процедур він зможе виконувати бойові завдання у складі Військово-морських сил України. Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

"Маємо його включити в склад Військово-Морських сил. Звісно, це така трошки непередбачувана галузь, як і будівництво будинку. Плюс-мінус дуже схожа система. Тому, звісно, коли його буде випробувано і поставлено на стрій, то можна буде вважати, що він перебуває у складі Військово-Морських сил", - зазначив Плетенчук.

Також речник зазначив, що наразі екіпаж корвета проходить підготовку у Туреччині. Щоб повністю опанувати систему корабля, екіпаж близько року проходитиме на ньому службу. Такий процес є дуже важливим у питанні бойового злагодження, а вже після цього періоду корвет і команда будуть повністю готовими до виконання бойових завдань.

відео дня

Речник ВМС додав, що корабель є однією із найпотужніших одиниць у веденні війни, але екіпажу крім бойових завдань та їх виконання приходиться боротися ще й із морською стихією.

Нагадаємо, що корвет був побудований за проєктом Ada для ВМС України та є важливою частиною перспективного зміцнення Сил оборони України. На його борту вже встановлено артилерійське озброєння.

ВМС України у війні проти Росії

Раніше ми повідомляли, як українські ВМС, ракетні війська та дрони ліквідовують Чорноморський флот та практично знищили його.

Речник військово-морських сил ЗСУ зазначив, що за червень українські захисники змогли знищити 58 плавзасобів російської окупаційної армії на Півдні України.

Також стало відомо, що спецпідрозділ Військово-морських сил України провів складу та багатоетапну операцію, в ході якої був евакуйований із тимчасово окупованої території морпіх Олександр.

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Туреччина військовий корабель ВМС України війна Росії та України
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