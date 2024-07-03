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"Щось відбувається": в ВМС ЗСУ прокоментували нічні вибухи в Новоросійську

Юрій Берендій
3 липня 2024, 12:00
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В ВМС зазначили, що остання атака по із ракетами "Калібр" по Україні здійснювалась із району Новоросійська, куди РФ вивела частину кораблів з Криму.
'Щось відбувається': в ВМС ЗСУ прокоментували нічні вибухи в Новоросійську
В ВМС ЗСУ прокоментували нічні вибухи в Новоросійську / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Росіяни здійснюють пуски крилатих ракет "Калібр" із району порту Новоросійська таким чином провокуючи Сили оборони завдати удару у відповідь. Про це в ефірі "Суспільного" повідомив речник Військово-Морських Сил ЗС України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук, коментуючи заяви окупантів про атаку безпілотними дронами порту Новоросійська.

За його словами, РФ була змушена вивести значну частину Чорноморського флоту із Севастополя до Новоросійська, який не розрахований на таку велику кількість кораблів.

"Новоросійськ — це одна з двох військово-морських баз в акваторії Чорного моря, яка використовується чорноморським флотом так званої російської федерації. Основна — це Севастополь і завжди нею була. А друга — це військово-морська база Новоросійськ, вона так і називається", — зазначив Дмитро Плетенчук.

відео дня

Речник робить висновок, що порт у Новоросійську - це спеціальна локація, призначена для розміщення військових кораблів з відповідною інфраструктурою, але все одно її можна вважати допоміжною.

Він зазначив, що тимчасово окупований Крим завжди вважався для росіян основним пунктом розташування, де живуть родини військових моряків і розташована їхня інфраструктура.

Крім того, Плетенчук відреагував на заяви росіян про нібито атаку на порт Новоросійська із застосуванням безпілотних дронів морського базування.

"Так, окупанти скаржилися, що щось відбувається. З іншого боку, враховуючи те, що остання атака відбувалася якраз з Новоросійська, причому це був один з тих сценаріїв, про які ми вже спілкувалися, це коли вийшов фрегат на зовнішній рейд, відстрілявся і повернувся швидко в пункт базування. Тому ви бачите, що в принципі росіяни роблять все для того, щоби спровокувати можливі дії з боку України. Але знову таки підтвердити цю інформацію я поки що не готовий", — додав він.

Дрони Sea Baby - що про них відомо

Sea Baby (у перекладі з англійської - "Морський малюк") - це український багатоцільовий безпілотний надводний апарат.

Дрон розроблено під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. За версією Служби безпеки України, ідея створення безпілотних ударних дронів належить бригадному генералу СБУ на псевдо "Хантер", передає Вікіпедія.

Перші моделі були створені до липня 2022 року в колаборації з фахівцями ВМСУ та приватною компанією. Пізніше в СБУ вирішили розробляти безпілотники самостійно, результатом чого став Sea Baby, а ця приватна компанія пізніше створила безпілотний надводний апарат "MAGURA" для ГУР.

6 березня 2024 року бригадний генерал військової контррозвідки СБУ Іван Лукашевич презентував перший із БНА з назвою "Авдіївка", який став потужнішим за минулі зразки. У СБУ розповіли, що цей безпілотник багаторазовий і має власне озброєння, за допомогою якого може вражати цілі та допомагати дешевшим безпілотникам.

СБУ активно застосовували дрони Sea Baby проти російських окупантів у Чорному морі.

17 липня 2023 року два дрони Sea Baby атакували Кримський міст.

14 вересня 2023 року, ймовірно, було уражено малий ракетний корабель "Самум". Пізніше з'явилося відео буксирування корабля з помітним креном.

У жовтні 2023 року пошкодження від атаки Sea Baby зазнали патрульний корабель проєкту 22160 "Павло Державін", буксир "Професор Микола Муру", а в грудні - гідрографічний катер "Володимир Козицький".

Удари по кораблях РФ - перебазування Чорноморського флоту до Новоросійська

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у результаті операції Головного управління розвідки Міноборони України, яка відбулася в ніч на 30 травня, у тимчасово окупованому Криму могло бути уражено до семи російських кораблів.

Українські дрони в Азовському морі становлять загрозу для російських суден після ударів по кораблях та інфраструктурі Чорноморського флоту, що змусило РФ передислокувати кораблі з окупованого Криму до Новоросійська та інших місць. Це свідчить про намір Києва атакувати інфраструктуру Москви за межами Чорного моря, повідомляє Newsweek.

Сили оборони потопили або вивели з ладу третину російських військових кораблів у Чорному морі, завдавши серйозного удару по військовому потенціалу Росії, зазначив спікер ВМСУ Дмитро Плетенчук.

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