'І це мінімум': росіяни за червень втратили понад 50 суден - ВМС України

Речник військово-морських сил ЗСУ зазначив, що за червень українські захисники змогли знищити 58 плавзасобів російської окупаційної армії на Півдні України.

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Сили оборони знищили майже 60 суден РФ за червень / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Сили оборони України змогли знищити понад 50 російських плавзасобів протягом червня 2024 року. Про це у своєму Facebook повідомив речник Військово-Морських Сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

"Знаю, мої читачі чекали цього числа: 58. Стільки плавзасобів за місяць втратив ворог на Півдні. І це мінімум", — йдеться у повідомленні.

Крім того, раніше він відзначав, що лише за 3 доби з 27 до 30 червня, російські окупанти в акваторії Дніпра втратили 13 плавзасобів.

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"Я знаю, вам цікаво: 13 човників за 3 доби втратили росіяни на Дніпрі. Цікаво, що закінчиться раніше: човники чи "ваньки". Скоро дніпровські раки вже розміром з лобстерів будуть", - написав Плетенчук.

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Бої на Півдні України - що відомо про знищення суден РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські захисники знищили щонайменше 5 човнів російських окупантів і одну важливу морську ціль, повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

6 червня в Чорноморському районі тимчасово окупованого Криму було знищено судно окупантів. Операцію провело Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

В ніч на 6 червня спецпідрозділ департаменту Головного управління розвідки Міноборони знищив у Криму російський буксир "Сатурн". Проте, основним викликом для росіян в Криму стала інша обставина, що викликала проблеми. Про це розповів військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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