Український спецпідрозділ врятував з полону морпіха - деталі зухвалої операції

Загін спеціальної розвідки Військово-морських сил ЗСУ "Янголи" звільнив з полону побратима, якого росіяни утримували більше півтори року.

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Спецпризначенці звільнили з російського полону морпіха / колаж: Главред фото: ВМС, Генштаб ЗСУ

Спецпідрозділ Військово-морських сил України провів складу та багатоетапну операцію, в ході якої був евакуйований із тимчасово окупованої території морпіх Олександр. Про це повідомляє пресслужба ВМС України.

"Морпіх, виконуючи завдання, потрапив до російського полону, де провів близько півтора роки. За цей час він неодноразово ставав жертвою та свідком тортур і знущань над українськими полоненими", - йдеться у дописі ВМС.

Після того, як Олександр потрапив у полон, його побратими шукали шляхи для його звільнення. До участі у спецоперації долучилися не лише спецпризначенці підрозділу "Янголи", але і керівництво ВМС України, в тому числі командувач Олексій Неїжпапа.

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Також військовослужбовці підтримували матір свого побратима Ольгу, яка працює вчителем української мови. Жінка розповіла, що морпіхи рік тому пообіцяли звільнити з полону її сина і виконали цю обіцянку.

"До останнього моменту я не могла повірити, що це все можливо. Рік тому, на День морської піхоти, "Янголи" приїхали і пообіцяли його повернути. Пройшов рік і Саша тепер вдома. Я досі не можу в це повірити. Дуже дякую хлопцям за те, що повернули мого сина", — розповіла жінка.

Щодо деталей спецоперації, то їх не розголошують, аби не надавати ворогу можливість отримати інформацію, яка в подальшому могла б перешкоджати українським воїнам проводити подібні рейди в тил окупантів. Відомо, що операція була достатньо важкою та багатоетапною, але добре організованою.

Зустріч морпіха Олександра з матір'ю / фото: Скриншот з відео Telegram-канал ВМС

Олександр став вже 69-ю людиною, яку спецпідрозділ "Янголи" евакуював із підконтрольної ворогу території. Однак, бійці цього загону виконують і інші військові завдання.

Повернення українських полонених

Нагадаємо, 28 червня відбувся новий обмін полоненими. Україні вдалося повернути з російського полону ще 10 людей. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Також з полону вдалось повернути ще одну партію цивільних та військових, серед них Олена Пех - наукова працівниця Горлівського художнього музею. Росіяни утримували її в полоні 6 років - з 2018 року.

Раніше Андрій Юсов заявив, що у рамках 53-го обміну було повернуто 90 військових і 10 цивільних українців. Операцію проводили спільно з ГУР та СБУ.

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