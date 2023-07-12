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Нікому нічого не обіцяв: Ердоган розповів, як повернулися командири Азова в Україну

Марія Тупік
12 липня 2023, 21:12 оновлено 12 липня, 21:39
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Ердоган підкреслив, що Туреччина надала їм притулок для виконання російсько-української домовленості.
Ердоган, Зеленський, Азов
Ердоган розповів, як прийняв рішення віддати командирів "Азовсталі" Україні / Колаж Главред, фото president.gov.ua

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після саміту НАТО заявив, що рішення Туреччини передати Україні командирів Азовсталі не вплинуло на відносини Анкари з Росією.

За його словами, домовленості про те, що командири "Азовсталі" повинні залишатися в Туреччині до кінця війни були досягнуті на двосторонній основі між Україною і Росією.

Ердоган підкреслив, що Туреччина надала їм притулок для виконання російсько-української домовленості.

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"Спочатку це було результатом дискусії між Україною і Росією, і до п'ятниці вони були у нас", - пояснив він.

Турецький лідер додав, що він віддав захисників "Азовсталі" тільки тому, що про це попросив президент України Володимир Зеленський.

"Коли ми отримали цей запит - то ми віддали цих командирів", - заявив він.

При цьому Ердоган додав, що передача захисників "Азовсталі" не вплинула на відносини з Росією.

"Спочатку Росія обурилася, а потім це перейшло в позитив", - заявив він і спрогнозував обговорення цієї теми на зустрічі з Путіним у вересні.

Повернення командирів Азовсталі в Україну

8 липня з Туреччини в Україну повернулися командир "Азова" Денис Прокопенко "Редис", його заступник Святослав Паламар "Калина", в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський "Волина", старший офіцер "Азова" Олег Хоменко та командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.

Увечері Зеленський і захисники Маріуполя прибули до Львова. Там пройшов брифінг за участю президента і героїв. Зеленський взяв участь у молебні до 500-го дня війни.

Командир Азова Денис Прокопенко Редіс заявив, що воїни готові повернутися на фронт.

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