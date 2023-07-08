Вже у Львові: Зеленський і командири Азовсталі повернулися в Україну

Зустріч з президентом і українськими захисниками відбувається прямо в центрі Львова.
Володимир Зеленський прибув до Львова після візиту до Туреччини. Звідти він полетів разом з командирами, які захищали Азовсталь.
Зустріч із президентом України відбулася прямо у центрі Львова. Туди прийшло дуже багато людей.
Відомо, що в Україну з Туреччини повернулися командири, які захищали Азовсталь у Маріуполі. До Львова прибув командир "Азова" Денис Прокопенко "Редіс", його заступник Святослав Паламар "Калина", в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський "Волина", старший офіцер "Азова" Олег Хоменко та командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.
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