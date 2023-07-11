"Ніж у спину Путіну?": дипломат пояснив, чому Ердоган відпустив героїв "Азова"

Богдан Яременко оцінив істеричні заяви російської пропаганди щодо звільнення захисників Азовсталі.

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Богдан Яременко прокоментував повернення в Україну героїв оборони Азовсталі / Telegram-канал Володимира Зеленського, УНІАН

Народний депутат України, дипломат, керівник Фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко прокоментував ситуацію навколо приїзду в Україну з Туреччини командирів оборони Маріуполя.

Як нагадав він в інтерв'ю Главреду, що раніше в рамках обміну російській стороні віддали Віктора Медведчука, який вільно переміщається територією РФ, тому українська сторона отримала аргументи в переговорах з Туреччиною.

"Тому тут не варто звертати увагу на ниття Росії – вони це роблять постійно і, як правило, без приводів. І якби це серйозно образило РФ, то вона б вийшла з багатьох переговорів з Туреччиною", — упевнений експерт.

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Український дипломат вважає, що істеричні заяви російської сторони з цього приводу зроблені "для внутрішнього користування"

Відповідаючи на питання ймовірності погіршення відносин між Туреччиною і РФ, Яременко додав: "Туреччина з Росією ведуть переговори з багатьох причин, як пов'язаних, так і не пов'язаних з Україною. І поки я не чув заяв ні з однієї зі сторін, про те, що хтось хотів би з цих переговорів вийти. Навпаки, при всіх погрозах вийти із зернової угоди ми бачимо, що Туреччина досить впевнено говорить про можливість досягнення домовленостей з Росією в подальшому. Тому нам треба дуже спокійно на все це реагувати. Зараз в переговорах більше робиться для преси, ніж реальних домовленостей".

Повернення командирів оборони Маріуполя в Україну

Президент Володимир Зеленський 8 липня заявив, що командири оборони Азовсталі в Маріуполі Денис Прокопенко, Сергій Волинський, Святослав Паламар, Олег Хоменко та Денис Шлега повертаються в Україну. Після обміну полоненими між Україною і Росією вони перебували в Туреччині під протекцією президента Реджепа Ердогана.

Увечері Зеленський і захисники Маріуполя прибули до Львова. Там пройшов брифінг за участю президента і героїв. Зеленський взяв участь у молебні до 500-го дня війни. Виступу президента не було.

Командир Азова Денис Прокопенко Редіс заявив, що воїни готові повернутися на фронт.

"Я глибоко впевнений, що армія - це командна робота. І з сьогоднішнього дня ми разом з вами продовжимо боротьбу. Ми обов'язково ще скажемо своє слово в бою", - підкреслив Прокопенко.

Радник Маріупольського градоначальника Петро Андрющенко заявив, що захисники Маріуполя можуть взяти участь у контрнаступі і звільнення міста.

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