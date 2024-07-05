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Немає світла і води: дрони атакували місто в РФ, з якого запускають "Шахеди" по Україні

Анна Ярославська
5 липня 2024, 08:19
147
У Приморсько-Ахтарську вночі було голосно. Крім того, понад 10 гучних вибухів пролунали близько третьої години ночі в Ростові.
Приморско-Ахтарск, атака дронов
Вночі дрони атакували російський Приморсько-Ахтарськ / t.me/shot_shot

У ніч на 5 липня місто Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї країни-агресора РФ було атаковано дронами. Місцеві жителі скаржаться, що в частині міста немає світла та води.

Як повідомляє російський Telegram-канал Shot, вибухи почали лунати приблизно після 0:30, звук прольоту БПЛА і кілька гучних ударів було чути в районі місцевої електропідстанції, після цього зникли світло і вода в деяких будинках.

Як повідомив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв, у Приморсько-Ахтарську сили ППО нібито збили кілька безпілотників.

відео дня

Уламки дронів спричинили пошкодження деяких об'єктів у місті.

"Зараз на місці працюють спеціальні служби, триває оцінка збитків. Попередньо, серед мешканців міста постраждалих немає", - зазначив Кондратьєв.

Водночас місцеві пабліки публікують фото і відео наслідків нічної атаки безпілотників.

Пізніше Кондратьєв повідомив, що в Приморсько-Ахтарську порушено роботу енергопідстанції, яка живить значну частину міста.

Пізніше росЗМІ заявили, що 5 осіб постраждали внаслідок атаки на Приморсько-Ахтарськ. Загинула одна людина.

В ударі традиційно звинуватили ЗСУ.

Довідка. Приморсько-Ахтарськ - місто в Краснодарському краї. Адміністративний центр Приморсько-Ахтарського муніципального округу. Населення становить понад 30 тисяч осіб.

Із Приморсько-Ахтарська російські окупаційні війська запускають по Україні дрони-камікадзе типу "шахед".

Нічна атака на Ростов

За даними Telegram-каналу Shot, минулої ночі було голосно і в Ростові. Понад 10 гучних вибухів пролунали близько третьої години ночі. В одному з районів на південний захід від міста спалахнула пожежа.

"Місцеві жителі припускають, що метою атаки могла стати місцева ТЕЦ-2. За словами губернатора, підрозділи ППО працюють одразу по декількох повітряних цілях. Інформація уточнюється, даних про постраждалих не було", - ідеться в повідомленні.

Пізніше росЗМІ уточнили, що "сьогоднішня атака була однією з найбільш масованих за останній час". Унаслідок падіння уламків БПЛА виникли три осередки загоряння на Лівому березі. Дані про постраждалих не надходили.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари дронів по РФ

21 червня дрони атакували Краснодарський край РФ - на аеродромі в Єйську спалахнула потужна пожежа. Вибухи також було чути в Краснодарі, Сіверському районі краю, в Енемі в Адигеї та у Волгограді.

Також повідомлялося, що в Краснодарському краї РФ приліт - уражено казарма військової частини ППО під Єйськом. Унаслідок ураження військового об'єкта російських окупантів дев'ять осіб поранено.

У Військово-морських силах ЗСУ підтвердили знищення складу "Шахедів" і супутньої інфраструктури в Краснодарському краї країни-агресора Росії. Удар стався в ніч на 21 червня.

Тим часом Україна організувала серійне виробництво вітчизняних ударних дронів, які дають змогу завдавати ударів по військових об'єктах агресора Росії на відстані понад 1000 кілометрів. Про це заявив генеральний директор підприємства Укроборонпром Герман Сметанін.

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