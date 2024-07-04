Київ атакували дрони: усі "Шахеди" збиті на підступах до столиці

У ніч на 4 липня російські окупанти атакували Київ дронами. Усі ударні безпілотники противника були знищені на підступах до столиці.
Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, до Києва безпілотники наближалися хвилями і за різними напрямками.
"Чергова повітряна атака противника. Цього разу - виключно із застосуванням БпЛА. Противник запустив свої дрони з території Курської області Росії", - йдеться у повідомленні.
Завдяки результативній роботі протиповітряної оборони жоден дрон до Києва не долетів.
"Силами та засобами ППО БПЛА ворога було знищено на підступах до столиці", - зазначив начальник КДВА Сергій Попко.
У Києві обійшлося без жертв і руйнувань. Життєдіяльність міста не порушена.
Атаки дронів - останні новини
За червень 2024 року російські окупанти застосували 328 дронів-камікадзе Shahed-131/136, з яких 311 було збито. Періодичність застосування Shahed-131/136 являла собою протягом червня: за перший тиждень - 171 дрон-камікадзе, за другий тиждень - 54, за третій - 58, за четвертий - 45.
Тим часом китайські та російські компанії вирішили скопіювати іранський ударний безпілотник Shahed і зараз працюють над розробкою дрона, пише агентство Bloomberg.
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
У Військово-морських силах ЗСУ підтвердили знищення складу "Шахедів" і супутньої інфраструктури в Краснодарському краї країни-агресора Росії. Удар стався в ніч на 21 червня.
Надання Росії ударного безпілотника типу Shahed означатиме поглиблення підтримки Росії Пекіном попри неодноразові попередження США та їхніх союзників.
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