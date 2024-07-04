Київ атакували дрони: усі "Шахеди" збиті на підступах до столиці

До Києва безпілотники наближалися хвилями і з різних напрямків.

https://glavred.net/ukraine/kiev-atakovali-drony-vse-shahedy-sbity-na-podstupah-k-stolice-10578053.html Посилання скопійоване

У КМВА розповіли про відбиття атаки дронів минулої ночі / Колаж: Главред, фото: Сили оборони Півдня, 126 окрема бригада ТРО

У ніч на 4 липня російські окупанти атакували Київ дронами. Усі ударні безпілотники противника були знищені на підступах до столиці.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, до Києва безпілотники наближалися хвилями і за різними напрямками.

"Чергова повітряна атака противника. Цього разу - виключно із застосуванням БпЛА. Противник запустив свої дрони з території Курської області Росії", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Завдяки результативній роботі протиповітряної оборони жоден дрон до Києва не долетів.

"Силами та засобами ППО БПЛА ворога було знищено на підступах до столиці", - зазначив начальник КДВА Сергій Попко.

У Києві обійшлося без жертв і руйнувань. Життєдіяльність міста не порушена.

Атаки дронів - останні новини

За червень 2024 року російські окупанти застосували 328 дронів-камікадзе Shahed-131/136, з яких 311 було збито. Періодичність застосування Shahed-131/136 являла собою протягом червня: за перший тиждень - 171 дрон-камікадзе, за другий тиждень - 54, за третій - 58, за четвертий - 45.

Тим часом китайські та російські компанії вирішили скопіювати іранський ударний безпілотник Shahed і зараз працюють над розробкою дрона, пише агентство Bloomberg.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

У Військово-морських силах ЗСУ підтвердили знищення складу "Шахедів" і супутньої інфраструктури в Краснодарському краї країни-агресора Росії. Удар стався в ніч на 21 червня.

Надання Росії ударного безпілотника типу Shahed означатиме поглиблення підтримки Росії Пекіном попри неодноразові попередження США та їхніх союзників.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред