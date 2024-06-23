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Українські військові знищили в РФ склад "Шахедів" і не тільки: з’явилися знімки наслідків

Альона Вороніна
23 червня 2024, 07:46
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Крім дронів також були знищені кваліфіковані інструктори, які готували персонал з обслуговування пусків "Шахедів", та курсантів, яких вчили їх запускати.
Удар по РФ, Шахед
Українські військові знищили в РФ склад "Шахедів" і не тільки/ колаж: Главред, фото: ВМС ВСУ, depositphotos.com/ua

У Військово-морських силах ЗСУ підтвердили знищення складу "Шахедів" та супутньої інфраструктури у Краснодарському краї країни-агресорки Росії. Удар стався у ніч на 21 червня, тепер з’явилися супутникові знімки, на яких видно наслідки удару.

У ВМС ЗСУ зазначили, що удар був нанесений у взаємодії зі Службою безпеки України.

"Нові супутникові знімки підтверджують знищення в ніч на 21 червня місць зберігання та підготовки до застосування "Shahed-136/Герань-2", навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї", – йдеться у повідомленні.

відео дня

Також зазначається, що, крім засобів ураження, також було знищено кваліфікованих інструкторів, які готували персонал із обслуговування пусків "Shahed-136/Герань-2" і тих курсантів, яких навчали завдавати ударів по території України за допомогою іранських безпілотних систем.

"Військово-морські сили Збройних сил України разом із побратимами із Сил оборони, продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі", – наголосили у ВМС ЗСУ.

Последствия удара по складу
Наслідки удару по складу "Шахедів" у РФ/ ВМС ЗСУ

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Вибухи в Росії – останні новини

Раніше повідомлялося, що дрони атакували Краснодарський край РФ – на аеродромі в Єйську спалахнула потужна пожежа. Вибухи також було чути в Краснодарі, Сіверському районі краю, в Енемі в Адигеї та у Волгограді.

Також повідомлялося, що у Краснодарському краї РФ приліт – уражена казарма військової частини ППО під Єйськом. Внаслідок ураження військового об’єкта російських окупантів дев’ятеро осіб поранені.

Нагадаємо, в ГУР пообіцяли нові "найепічніші" вибухи та пожежі на об'єктах у Росії. ЗСУ продовжуватимуть роботу із знищення російського флоту, "який колись був пропагандистською окрасою путінського режиму", запевнив Андрій Юсов.

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