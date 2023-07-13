"Російська імперія не існуватиме": Данілов оцінив саміт НАТО у Вільнюсі

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що результати саміту НАТО у Вільнюсі — це перемога для українців, а Російська імперія — не існуватиме.

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Данилов вважає, що Російська імперія припинить своє існування / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Той результат, який досяг президент України Володимир Зеленський в рамках саміту НАТО у Вільнюсі - це перемога українців. Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі єдиного телемарафону.

"Звичайно, ми б хотіли, щоб все вирішувалося дуже швидко і на цьому саміті було вирішено питання більш конкретно щодо нашої позиції щодо членства в Альянсі, але життя непросте, складне. Нам треба виконати домашнє завдання, воно непросте, тому зараз я більш ніж упевнений, що той результат, який досяг наш президент на цьому саміті і те, що там сталося — це наша перемога", — сказав він.

Як каже Данілов, Україна обов'язково буде в НАТО, а Російська імперія не існуватиме.

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"Ми будемо в НАТО і це не викликає жодних сумнівів. Більш того, я можу сказати, що саме вчорашній день показав, що на думках росіян про розвиток Російської імперії поставлений великий хрест. Не буде Російська імперія більше існувати", - сказав він.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Президент Володимир Зеленський брав участь у Вільнюсі на саміті НАТО зі своєю командою і несподіваним гостем. Разом з ним на саміт прибула і перша леді України Олена Зеленська.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Україна стане членом НАТО, вимогу про ПДЧ скасовано. Однак запрошення на вступ держава отримає після виконання деяких умов.

Посол Литви в НАТО Дейвадас Матуленіс заявляв, що Україна не отримає запрошення до НАТО у Вільнюсі. Він стверджував, що буде встановлена набагато чіткіша процедура щодо вступу України.

Пізніше стало відомо, що Рада Україна-НАТО замінить попередній формат співпраці - Комісію "Україна-НАТО", яка не збиралася з 2017 року через блокування проросійськи налаштованою Угорщиною.

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