"Настав час переглянути рішення": ексзаступник генсека НАТО назвав ракети для захисту інфраструктури України

Ексзаступник генсека НАТО Александер Вершбоу назвав ракети, які захистять критичну інфраструктуру України/ УНІАН

Україна могла б ефективніше захищати свою інфраструктуру від російських ракетних ударів, якби вона мала тактичні балістичні ракети ATACMS.

Про це заявив колишній заступник генсека НАТО, експосол США в Росії Александер Вершбоу в коментарі "Укрінформу". Він наголосив, що Сполученим Штатам варто було б переглянути своє ставлення до постачання Україні такого озброєння.

За словами Вершбоу, українські військові могли б бити такими ракетами по вогневих засобах російських окупантів, які обстрілюють території України.

"Думаю, зараз настав час для США переглянути деякі рішення щодо надання Україні певних видів озброєння, які могли б звузити можливості Росії використовувати території, близькі до лінії розмежування, зокрема Крим, для ударів по інфраструктурі без побоювань отримати відповідь", – зазначає дипломат.

Хто такий Александер Вершбоу Александер Вершбоу – американський дипломат та урядовець. З липня 2001 до липня 2005 року займав пост посла США в Росії, у 2005–2008 роках був послом США в Південній Кореї, у 2009–2012 роках – заступником міністра оборони США з питань міжнародної безпеки. У період з 15 лютого 2012 по 17 жовтня 2016 року Вершбоу займав пост заступника генерального секретаря НАТО.

Нагадаємо, у вересня в США заявляли, що наразі не мають наміру передавати Україні ракети ATACMS. За інформацією журналістів CNN, Адміністрація президента США Джо Байдена не планує найближчим часом кардинально змінювати свій підхід до надання військової допомоги Україні. Це стосується й питання передачі ЗСУ ракет ATACMS.

У жовтні повідомлялося, що Україна наполягає на тому, щоб США надали ракети ATACMS для HIMARS з дальністю пуску до 300 кілометрів, які допоможуть наносити удари по окупованому Росією Криму. Однак американська влада вважає, що Київ отримує достатньо зброї. У Вашингтоні побоюються ударів українцями такими ракетами по ворожих цілях на російській території, після чого Путін може напасти на одну з країн НАТО.

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