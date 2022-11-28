"В наших інтересах, щоб Україна перемогла": Столтенберг зробив важливу заяву про війну в Україні

Якби Путін виграв війну, світ став би більш небезпечним, вважає Єнс Столтенберг / Колаж фото Reuters, сайт Кремля

Завдання демократичних країн зробити так, щоб Україна перемогла у війні з Росією. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

За його словами, якби Росія виграла розв'язану проти України війну, кремлівський диктатор Володимир Путін та "інші деспоти" продовжували б застосовувати насильство для досягнення своїх цілей, передає De Welt.

"Якби Путін виграв війну, він та інші деспоти продовжували б застосовувати насильство для досягнення своїх цілей. Це може означати більше війни і більше страждань. Це зробило б наш світ ще небезпечнішим. В наших інтересах, щоб Україна перемогла", – заявив Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що війна в Україні показала, наскільки небезпечно залежати від Росії в плані газу.

"Тепер нам потрібно оцінити нашу залежність від авторитарних режимів, не в останню чергу від Китаю", – додав Столтенберг.

За його словами, мова йде про "управління ризиками, зменшення вразливостей і підвищення стійкості критично важливої інфраструктури і ланцюжків поставок".

Зазначається, що в середині тижня міністри закордонних справ країн-ченів Північноатлантичного альянсу хочуть ухвалити рішення про надання офіційному Києву ще більшої підтримки в рамках комплексного пакету допомоги.

Подальші поставки зброї гарантовані в короткостроковій перспективі, а також мова йде про надання генераторів для електропостачання, зимового спорядження для солдатів і медикаментів.

У довгостроковій перспективі НАТО хоче взяти на себе "стратегічну підготовку" українських солдатів і постійно доводити країну до військових стандартів Альянсу. Однак, як вважають аналітики, наразі "Київ не має шансів стати його членом".

Як повідомляв Главред, 26 листопада прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте прибули з візитом в Україну. Разом з главою уряду України Денисом Шмигалем вони підписали спільну заяву за результатами зустрічі в рамках "Люблінського трикутника".

У документі політики закликали міжнародне співтовариство визнати "спільною метою відновлення територіальної цілісності України та звільнення всієї тимчасово окупованої території України".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк також зазначив, що контрнаступ армії України триватиме і взимку. Він пояснив, що якщо наступ ЗСУ сповільниться, західний світ може втомитися від війни. Ситуацією скористається країна-окупант РФ і просуватиме переговори на своїх умовах. Тому Україна має намір наступати.

У Пентагоні зазначали, що взимку ініціатива на полі бою буде на боці України, ЗСУ не дадуть окупантам перепочинку. Україна продовжуватиме підривати логістику російських військових.

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