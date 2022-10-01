Потужні вибухи та детонація: на військовому аеродромі РФ в Криму нова 'бавовна'

Очевидці чують звуки вибухів і детонації боєприпасів в районі аеродрому Бельбек.
В районі аеропорту Бельбек на північному заході Севастополя, в окупованому Криму, сталися потужні вибухи.
У Мережі опубліковані кадри величезного чорного стовпа диму, що піднімається над узбережжям.
У місцевих пабліках поширюється інформація про те, що очевидці чують звуки вибухів і детонації боєприпасів.
"Горить щось в районі Бельбека", - йдеться в повідомленні.
"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про "позаштатну ситуацію" на аеродромі Бельбек, де стався вибух.
"Позаштатна ситуація на аеродромі Бельбек. За інформацією рятувальників при посадці літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і загорівся. Зараз на місці працюють пожежні розрахунки", - написав Развожаєв в Telegram.
Нагадаємо, раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.
Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.
При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.
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