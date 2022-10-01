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Потужні вибухи та детонація: на військовому аеродромі РФ в Криму нова "бавовна"

1 жовтня 2022, 18:16

Очевидці чують звуки вибухів і детонації боєприпасів в районі аеродрому Бельбек.

бельбек
У районі аеродрому Бельбек гримлять вибухи / ЧП Крим

В районі аеропорту Бельбек на північному заході Севастополя, в окупованому Криму, сталися потужні вибухи.

У Мережі опубліковані кадри величезного чорного стовпа диму, що піднімається над узбережжям.

У місцевих пабліках поширюється інформація про те, що очевидці чують звуки вибухів і детонації боєприпасів.

"Горить щось в районі Бельбека", - йдеться в повідомленні.

"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про "позаштатну ситуацію" на аеродромі Бельбек, де стався вибух.

Потужні вибухи та детонація: на військовому аеродромі РФ в Криму нова 'бавовна'
/ Скріншот

Потужні вибухи та детонація: на військовому аеродромі РФ в Криму нова 'бавовна'
/ Скріншот

"Позаштатна ситуація на аеродромі Бельбек. За інформацією рятувальників при посадці літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і загорівся. Зараз на місці працюють пожежні розрахунки", - написав Развожаєв в Telegram.

  • Вибухи на аеродромі Бельбек
    Вибухи на аеродромі Бельбек Соцмережі/ЧП Крим
  • Вибухи на аеродромі Бельбек
    Вибухи на аеродромі Бельбек Соцмережі/ЧП Крим
  • Вибухи на аеродромі Бельбек
    Вибухи на аеродромі Бельбек Соцмережі/ЧП Крим
  • Вибухи на аеродромі Бельбек
    Вибухи на аеродромі Бельбек Соцмережі/ЧП Крим
  • Вибухи на аеродромі Бельбек
    Вибухи на аеродромі Бельбек Соцмережі/ЧП Крим
  • Вибухи на аеродромі Бельбек
    Вибухи на аеродромі Бельбек Соцмережі/ЧП Крим
  • Вибухи на аеродромі Бельбек
    Вибухи на аеродромі Бельбек Соцмережі/ЧП Крим

Нагадаємо, раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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