Попри війну: Британія несподівано послабила санкції проти Росії

Британія послабила санкції проти Росії / depositphotos.com

У понеділок, 1 серпня, влада Британії схвалила скандальне рішення і послабила санкції проти Росії, які були пов'язані зі страхуванням в авіаційній галузі.

"Генеральна ліцензія була переглянута з метою виключення з параграфа 1 (h) положення 28 (Про фінансові послуги та кошти, пов'язані з товарами і технологіями, на ввезення яких існують обмеження). Це дозволяє надавати страхування і перестрахування особі, пов'язаній з Росією, щодо пунктів, зазначених у параграфі 1 (a), за умови дотримання більш широких обмежень і умов ліцензії", - йдеться в документі, розміщеному на офіційному сайті британського уряду.

Скасування цього обмеження дозволить Росії отримувати певні авіаційні товари і технології, такі як газотурбінні двигуни.

Статус держави-спонсора тероризму для Росії

Американське видання The Washington Post в середині квітня опублікувало відомості, згідно з якими президент України Володимир Зеленський в ході телефонних переговорів з президентом США Джо Байденом закликав главу Білого дому посприяти в ухваленні рішення щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Вказувалося, що Байден готовий розглянути варіанти з метою тиску на Москву. Рішення про новий статус для РФ може призвести до санкцій проти десятка інших держав, які працюють з Росією, і заморожування російських активів на території США.

Пізніше Зеленський знову закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму і зазначив, що російські військові скоюють такі жахливі злочини, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

"Розраховую на підтримку Сполученими Штатами подальшого посилення санкцій. Крім того, вважаємо, що Росія повинна бути офіційно визнана державою - спонсором тероризму", - сказав Зеленський.

Пізніше стало відомо про те, що Сейм Литви прийняв резолюцію, згідно з якою Вільнюс визнає Російську Федерацію державою-терористом. У документі зазначено, що війська Росії скоїли масові військові злочини в Бучі, Ірпені, Бородянці та Гостомелі. У діях російської держави також вбачається завдання повного або часткового знищення української нації.

28 липня Сенат США ухвалив резолюцію, яка закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму через події в Чечні, Грузії, Сирії та в Україні.

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