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Путін вмовив Іран ремонтувати російські літаки: знайшов спосіб обходу санкцій

27 липня 2022, 14:27

У Тегерані пообіцяли постачати комплектуючі для російських літаків.

Іран ремонтуватиме російські літаки / Колаж Reuters, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін вмовив Іран допомогти обійти санкції, які були накладені на Росію через повномасштабне вторгнення в Україну. Тепер Іран ремонтуватиме російські літаки та постачатиме комплектуючі для бортів. Про це заявив представник цивільної авіації Ірану Міракбара Разаві, повідомляє Mehr.

Іран та Росія підписали угоду про ремонт та технічне обслуговування російських літаків. Це відбулося, коли міністр транспорту Росії прибув до Ірану. Судячи з усього, угоду підписали після того, як Путін злітав на уклін до президента Ірану.

Крім того, Москва та Тегеран запланували збільшити кількість нібито пасажирських авіарейсів до 35 на тиждень.

Є побоювання, що Іран ремонтуватиме не цивільну авіацію РФ, а військову.

Нагадаємо, раніше в Ірані заявили про готовність передати "дружнім країнам" "найдосконалішу" військову техніку і зброю.

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Іран пообіцяв передати Росії безпілотники

Нагадаємо, раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Іран збирається відправити Росії кілька сотень безпілотників, серед яких і бойові дрони. Причому поставки мають намір провести в прискореному порядку.

Президент РФ Володимир Путін звинуватив Київ у тому, що українська влада нібито не виконує стамбульські домовленості. Він заявив, що наказав своїм військам відійти від Києва нібито заради проведення переговорів.

Пізніше іранський лідер, аятола Сейєд Алі Хосейні Хаменеї назвав Україну "гидкою стороною" і підтримав повномасштабне вторгнення, яке розпочав президент РФ Володимир Путін.

Як повідомляв Главред нещодавно, Іран може передати Росії безпілотники, які за своїми характеристиками нагадують ізраїльські та американські дрони ‒ Hermes 450 і MQ-1 Predator відповідно. Іран може поставити Росії кілька сотень дронів моделей Shahed-129 і Shahed-191. Вони здатні нести на борту 4-8 ракет або таку ж кількість бомб.

Інші новини:

війна в Україні Іран Володимир Путін російське вторгнення
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