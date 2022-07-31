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США можуть визнати Росію державою-спонсором тероризму без підтримки Держдепу

31 липня 2022, 14:46

У Палаті представників США розглянуть законопроект про визнання РФ спонсором тероризму.

США можуть визнати Росію державою-спонсором тероризму без підтримки Держдепу
США можуть визнати РФ державою-спонсором тероризму / Колаж фото УНІАН, Reuters

Палата представників США вже розглянула законопроект від конгресменів Демократичної та Республіканської партій, які вимагають визнати Росію державою-спонсором тероризму. США можуть визнати РФ такою державою без участі Держдепартаменту. Текст законопроекту з'явився у мережі.

Слід зазначити, що автори законопроекту пішли на цей крок через те, що Держдеп, за словами держсекретаря Ентоні Блінкена, не хоче визнавати Росію державою-спонсором тероризму.

Законопроект передбачає, що РФ буде вважатися "визнаною країною або урядом, яка неодноразово надавала підтримку актам міжнародного тероризму".

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Статус держави-спонсора тероризму для Росії

Американське видання The Washington Post в середині квітня опублікувало відомості, згідно з якими президент України Володимир Зеленський під час телефонних перемовин з президентом США Джо Байденом закликав главу Білого дому посприяти в ухваленні рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Вказувалося, що Байден готовий розглянути варіанти з метою тиску на Москву. Рішення про новий статус для РФ може призвести до санкцій проти десятка інших держав, які працюють з Росією, і заморожування російських активів на території США.

Згодом Зеленський знову закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму і зазначив, що російські військові скоюють такі жахливі злочини, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

"Розраховую на підтримку Сполученими Штатами подальшого посилення санкцій. Крім того, вважаємо, що Росія повинна бути офіційно визнана державою - спонсором тероризму", - сказав Зеленський.

Згодом стало відомо про те, що Сейм Литви ухвалив резолюцію, згідно з якою Вільнюс визнає Російську Федерацію державою-терористом. У документі зазначено, що війська Росії вчинили масові військові злочини у Бучі, Ірпені, Бородянці та Гостомелі. У діях російської держави також вбачається завдання повного або часткового знищення української нації.

28 липня Сенат США прийняв резолюцію, що закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму через події в Чечні, Грузії, Сирії і в Україні.

Наразі державами-спонсорами тероризму визнані Куба, Сирія, Іран та КНДР.

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