Блінкен пригрозив РФ санкціями за анексію територій України: Лавров відреагував

Блінкен пригрозив Лаврову / Фото Reuters

У п'ятницю ввечері, 29 липня, глава Держдепу США Ентоні Блінкен поспілкувався по телефону з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим і пригрозив останньому санкціями у разі спроб анексувати українські території.

Як передає пресслужба Держдепу США, Блінкен провів "відверту і прямолінійну розмову", в якій обговорювалися теми України та звільнення з російського ув'язнення двох громадян США.

За його словами, він пояснив Лаврову, що якщо РФ виконає свої погрози щодо подальшої анексії українських територій, то це призведе до введення додаткових обмежувальних заходів проти Росії.

"У зв'язку з нещодавніми заявами Кремля про плани продовжити анексію української території і слів самого Лаврова про те, що зміна демократично обраного уряду України входить в плани, я дав зрозуміти йому, що ці плани ніколи не будуть прийняті. Світ ніколи не визнає анексій. Ми введемо додаткові суттєві санкції на Росію, якщо вона реалізує ці плани", - зазначив Блінкен.

Крім того, він повідомив, що закликав Кремль прийняти пропозицію щодо звільнення Пола Уїлана і Бріттні Грайнер, які перебувають в ув'язненні в РФ. Блінкен додав, що не стане давати публічну оцінку відповіді Лаврова.

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Він відмовився коментувати, як Лавров відповів на це.

"Я не хочу характеризувати будь-які відповіді міністра закордонних справ Лаврова", - сказав він.

Міністерство закордонних справ Росії, у свою чергу, опублікувало свій реліз за підсумками цих переговорів. Повідомляється, що Лавров виклав російські принципові підходи і підкреслив, що цілі і завдання війни проти України "будуть повністю досягнуті".

Відомо, що це була перша розмова Блінкена з Лавровим після військового вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Війна Росії проти України

Глава МЗС РФ Сергій Лавров раніше заявив, що Москва, мовляв, зібралася розширити географію своєї війни проти України і на південь країни. Зокрема, він назвав Херсонську та Запорізьку області. При цьому він пригрозив, мовляв, просуванням окупантів і на інші території в тому випадку, якщо захід буде продовжувати поставляти Києву далекобійну артилерію.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що президент України Володимир Зеленський поставив ЗСУ завдання звільнити всі українські території, які знаходяться під російською окупацією. За його словами, терміни, способи та етапи виконання завдання визначатимуть військові на чолі з Верховним Головнокомандувачем військ Зеленським.

У розвідці Міноборони Великобританії заявили, що контрнаступ ЗСУ в Херсонській області в повному розпалі. Згідно з даними фахівців, російські війська на західному березі Дніпра опинилися в дуже вразливій ситуації. Втрата Херсона стане серйозним ударом по військовій пропаганді РФ.

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