Ердоган заявив, що Путін миротворець, а західні лідери провокують війну - деталі

Турецький президент Реджеп Ердоган заявив, що дії західних лідерів провокують Третю світову війну, а Путіна назвав людиною, яка прагне миру.

https://glavred.net/politics/erdogan-zayavil-chto-putin-mirotvorec-a-zapadnye-lidery-provociruyut-voynu-10578560.html Посилання скопійоване

Ердоган назвав Путіна миротворцем / колаж: Главред фото: Уніан, Вікіпедія

Президент Туреччини Реджеп Ердоган у своїй заяві висловився про те, що низка європейських лідерів провокує початок Третьої світової війни. В свою чергу лідер Туреччини наголосив, що Путін хоче миру. Про це пише видання Anadolu .

"В останніх заявах Путін виступає за мир. Я хочу вірити, що напруженість буде знижена і буде створена основа, ґрунт для миру. Ми готові зробити свій внесок у створення і захист цього ґрунту, як ми це робили досі", — сказав президент Туреччини. відео дня

Також він наголосив, що зараз у світі є дуже багато торговців зброєю та процвітає чорний ринок озброєння. Основними покупцями таких товарів Ердоган назвав західні країни.

Хто такий Реджеп Тайїп Ердоган? Редже́п Тайї́п Ердога́н (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; нар. 26 лютого 1954, Стамбул, Туреччина) — турецький державний діяч, політик. Президент Туреччини з 28 серпня 2014 року, пише Вікіпедія. Прем'єр-міністр Туреччини (2003—2014). Лідер турецької керівної Партії справедливості і розвитку. У 1994–1998 роках був мером Стамбула. 2018 року знову був обраний Президентом на дострокових виборах в Туреччині. Почесний доктор МДІМВ.

Нагадаємо, під час 24-го саміту Ради глав держав Шанхайської організації співробітництва Ердоган зустрівся з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Вони обговорили покращення відносини між країнами, війну в Україні та конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС.

Роль Ердогана у світовій політиці

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лідер Туреччини Ердоган вважає, що Європейський союз повинен відмовитися від помилки вже зараз. Помилкою він назвав початок переговорів про вступ України до ЄС.

Також президент Туреччини закликав кількох лідерів "Великої двадцятки" задовольнити деякі вимоги країни-агресора Росії та спробувати відновити угоду, яка дозволила здійснювати поставки українського зерна і знизила світові ціни на продовольство.

Раніше Ердоган неодноразово зустрічався із Путіним та обговорював різні питання, в тому числі зернові угоди та війну в Україні.

Також читайте більше новин про турецького президента:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред