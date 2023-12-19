Вони будуть у глухому куті: Ердоган "підтакує" Орбану про вступ України до ЄС

Президент Туреччини Реджеп Ердоган не підтримав рішення ЄС про початок переговорів про вступ України до ЄС.

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Ердоган підтакує Орбану про вступ України до ЄС / колаж: Главред, фото: Вікімедіа, Flickr

Лідер Туреччини Ердоган вважає, що Європейський союз повинен відмовитися від помилки вже зараз. Помилкою він назвав початок переговорів про вступ України до ЄС. Про це повідомили у Reuters.

Політично "позаздрив" Україні турецький президент у своїй сьогоднішній заяві. Він вважає, що союз вчинить щодо Молдови та України аналогічно рішенням по Анкарі і буде "гальмувати" їх заявки.

За словами Ердогана, надання статусу кандидата зовсім не означає, що є можливість стати членом ЄС. Він упевнений, що дві країни за якими ведуться переговори залишаться "в мінусі".

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"З ними почнеться процес, і вони теж будуть в глухому куті. Жодна з цих країн не є Туреччиною", - додав політик після свого візиту до Угорщини.

Заявою про те, що Анкара є кандидатом на вступ до ЄС з 2005 року Ердоган натякає на те, що Туреччина заслуговує на це рішення більше, ніж Україна. Більш того, на його думку, це неправильно - змушувати Туреччину роками чекати позитивного рішення.

Ердоган впевнений, що його країна стратегічно і економічно має дещо більший потенціал бути в союзі, ніж деякі інші країни. Нагадаємо, заявка Туреччини в ЄС "заморожена" вже протягом декількох років через погану ситуацію з правами людини і регіональну політику.

Україна та ЄС

Нагадаємо, 15 грудня, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "найближчими днями " Україна отримає 1,5 мільярда євро допомоги. Про це вона сказала під час брифінгу.

Також, в Євросоюзі розмірковують над двома шляхами впливу на прем'єр-міністра УгорщиниВіктора Орбана, який шантажує ЄС для отримання коштів і посилення політичної популярності в своїй країні.

Крім іншого, 14 грудня Європейська Рада оголосила про початок переговорів про членство з Україною і Молдовою, а також надала статус кандидата Грузії. Коли лідери Євросоюзу ухвалювали рішення, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вийшов із зали і таким чином не наклав вето на рішення.

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