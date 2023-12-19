Вони будуть у глухому куті: Ердоган "підтакує" Орбану про вступ України до ЄС

Лідер Туреччини Ердоган вважає, що Європейський союз повинен відмовитися від помилки вже зараз. Помилкою він назвав початок переговорів про вступ України до ЄС. Про це повідомили у Reuters.
Політично "позаздрив" Україні турецький президент у своїй сьогоднішній заяві. Він вважає, що союз вчинить щодо Молдови та України аналогічно рішенням по Анкарі і буде "гальмувати" їх заявки.
За словами Ердогана, надання статусу кандидата зовсім не означає, що є можливість стати членом ЄС. Він упевнений, що дві країни за якими ведуться переговори залишаться "в мінусі".
"З ними почнеться процес, і вони теж будуть в глухому куті. Жодна з цих країн не є Туреччиною", - додав політик після свого візиту до Угорщини.
Заявою про те, що Анкара є кандидатом на вступ до ЄС з 2005 року Ердоган натякає на те, що Туреччина заслуговує на це рішення більше, ніж Україна. Більш того, на його думку, це неправильно - змушувати Туреччину роками чекати позитивного рішення.
Ердоган впевнений, що його країна стратегічно і економічно має дещо більший потенціал бути в союзі, ніж деякі інші країни. Нагадаємо, заявка Туреччини в ЄС "заморожена" вже протягом декількох років через погану ситуацію з правами людини і регіональну політику.
Україна та ЄС
Нагадаємо, 15 грудня, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "найближчими днями " Україна отримає 1,5 мільярда євро допомоги. Про це вона сказала під час брифінгу.
Також, в Євросоюзі розмірковують над двома шляхами впливу на прем'єр-міністра УгорщиниВіктора Орбана, який шантажує ЄС для отримання коштів і посилення політичної популярності в своїй країні.
Крім іншого, 14 грудня Європейська Рада оголосила про початок переговорів про членство з Україною і Молдовою, а також надала статус кандидата Грузії. Коли лідери Євросоюзу ухвалювали рішення, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вийшов із зали і таким чином не наклав вето на рішення.
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