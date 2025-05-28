Трамп втрачає терпіння: Путін близький до того, щоб спалити золотий міст - Politico

Президент США ще не визначився у своїх подальших діях щодо російського диктатора.

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Трамп втрачає терпіння у відносинах із Путіним - Politico / Колаж: Главред, фото: Facebook Д. Трампа, скріншот YouTube

Головні тези:

Трамп розчарований Путіним і втрачає терпіння

Москва намагається розділити тему війни в Україні та відносин США і РФ

Президент США ще не ухвалив рішення щодо санкцій проти Росії

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що його терпіння щодо глави РФ Володимира Путіна вичерпується. Серед іншого Трамп розчарований байдужістю російського диктатора до його пропозиції про перезавантаження відносин після мирного врегулювання. При цьому глава Білого дому ще не визначився у своїх подальших діях.

Як пише Politico з посиланням на представника американської адміністрації, який говорив на умовах анонімності, "Путін небезпечно близько підходить до того, щоб спалити золотий міст, який Трамп проклав до нього".

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За словами чотирьох американських чиновників, Трамп ще не ухвалив рішення щодо того, чи запроваджувати додаткові санкції проти Москви у відповідь на посилення атак Путіна на Україну.

"Трамп ще з першого дня свого перебування на посаді висуває подібні, хоча й непослідовні погрози, але жодного разу так і не посилив тиск на Москву, навіть попри те, що Путін неодноразово говорив про підтримку миру, одночасно посилюючи обстріли України", - пише Politico.

Коли минулого тижня Трамп розмовляв із кількома європейськими лідерами після телефонних розмов із Зеленським і Путіним, він, здавалося, виправдовував небажання Путіна брати участь у мирних переговорах. За словами джерел видання, Трамп висунув припущення, що Путін, можливо, відмовився приєднатися до переговорів про припинення вогню після погроз нових економічних санкцій з боку Європи і США.

Як кажуть джерела, хоча Трамп був розчарований Путіним, він дав європейцям чітке уявлення, що йому не подобаються санкції, і сподівався, що зможе змусити Путіна долучитися без тиску.

Є також особи в адміністрації та поза нею, які сказали Трампу, що "санкції завдадуть шкоди американським компаніям і відштовхнуть Росію від переговорів", - сказав американський чиновник.

​Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред ​

Тим часом кілька законодавців від Республіканської партії почали активно підтримувати санкції. Лідери-республіканці в Сенаті підтримують двопартійний законопроєкт, але чекають чіткого сигналу підтримки з боку Трампа. Якщо президент США публічно виступить проти санкцій, це може знизити підтримку або змусити республіканців виступити проти нього.

Європейські урядовці та досвідчені спостерігачі за Росією зазначають, що Москва намагається розділити тему війни в Україні та відносин США з Росією.

"Здається, що росіяни хотіли б розділити дві теми: одна - це відносини між Росією та США. Інша - Україна", - сказав європейський чиновник:

Видання також зазначає, що європейські союзники, зіткнувшись із можливістю того, що Трамп може відмовитися від мирних переговорів, не покаравши Росію, намагаються з'ясувати, як вони можуть узяти на себе ініціативу з підтримки України.

Трамп, війна в Україні та санкції проти РФ - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти країни-агресора Росії вже цього тижня. Глава Білого дому може піти на такий крок, оскільки відчуває зростаюче розчарування через атаки глави Кремля Володимира Путіна на Україну і повільні темпи мирних переговорів, пише видання The Wall Street Journal.

Трамп зрозумів, що Путін йому брехав, вважає Еммануель Макрон.

27 травня Трамп звернувся до російського диктатора Володимира Путіна і закликав його "не грати з вогнем".

Раніше Трамп назвав главу Кремля Володимира Путіна "абсолютно божевільним". Ця заява прозвучала на тлі того, що Росія вже кілька днів поспіль масовано обстрілює Україну дронами і ракетами.

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