У Німеччині вбили 17-річного баскетболіста з України. Поліція затримує підозрюваних у завданні важких ножових поранень.

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Убив українського баскетболіста: у Німеччині одного підозрюваного відпустили / колаж: Главред, фото: Федерація басктболу міста Києва

10 лютого в німецькому місті Оберхаузен від важких ножових поранень загинув 17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков, також поранений його 18-річний друг Артем Козаченко. Поліція Німеччини за допомогою камер спостереження вже змогла затримати двох підозрюваних неповнолітніх. Про це повідомляють у виданні Bild.

Як відомо, близько 8 вечора 10 лютого спортсмени з України їхали в автобусі з торгового центру, щоб дістатися до свого будинку в Дюссельдорфі. У цьому ж автобусі між ними та місцевими підлітками стався конфлікт, найімовірніше, на національному ґрунті.

Згідно із заявами поліції, суперечка переросла в бійку, під час якої 15-річний злочинець використав ніж і завдав ним загалом 9 ударів у груди і живіт українцям.

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Свідки трагедії викликали поліцію і медиків, проте Володимир помер під час екстреної операції, а Артем вижив і перебуває в лікарні.

Після скоєння вбивства злочинцям вдалося покинути зупинку непоміченими, але їх швидко ідентифікували та затримали. Як виявилося, 15-річний підозрюваний турецького походження вже помічений у багатьох злочинах. Однак першим затримали 14-річного німця грецького походження, який також давно відомий правоохоронцям. Незабаром його відпустили через недостатню кількість доказів.

Також відомо, що внаслідок конфлікту на вокзалі серйозно постраждали двоє людей - 14-річний сирійський хлопчик і 13-річна німкеня з ліванським корінням.

У прокуратурі Ессена заявили про прохання заарештувати 15-річного підлітка за ненавмисне вбивство і нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Убивство Володимира Єрмакова в Німеччині

Нагадаємо, у Німеччині трагічно загинув 17-річний український баскетболіст юнацьких збірних Володимир Єрмаков. Як повідомила Федерація баскетболу України, український спортсмен загинув у Дюссельдорфі внаслідок нападу.

Трохи пізніше німецька поліція повідомила українське МЗС про затримання нападника, який причетний до вбивства 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Про це у своєму Facebook повідомив представник українського МЗС Олег Ніколенко.

"За наявною інформацією, поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії", - зазначив Ніколенко.

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