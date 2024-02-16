"Починаються два важливі дні": Зеленський прибув із візитом до Німеччини

Глава держави проведе зустрічі з партнерами України в Німеччині та Франції. Зеленський анонсував нові домовленості.

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Володимир Зеленський прибув до Німеччини / Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 16 лютого, прибув з офіційним візитом до Німеччини. За словами глави держави, "починаються два важливі дні".

Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки. Президент анонсував нові домовленості.

"У мене починаються два важливих дні. Зустрічі з партнерами в Німеччині та Франції, нові домовленості, Мюнхенська безпекова конференція. Нова архітектура безпеки для України, а також нові можливості", - написав Зеленський у X (Twitter).

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"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах і забезпечити тривалий мир", - додав президент.

Як пише німецьке видання Spiegel, Зеленський уже приземлився в Берліні. Він зустрінеться для переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Сторони, як очікується, підпишуть двосторонню угоду про безпеку між Німеччиною та Україною.

Раніше Главред писав, що президент України Володимир Зеленський планує здійснити турне Західною Європою. За даними Bloomberg, президент, ймовірно, відвідає Париж і Берлін у рамках цієї поїздки.

Також повідомлялося, що в лютому президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Україну з візитом і оголосити про поставку близько 40 ракет дальнього радіусу дії Scalp і "кількох сотень бомб".

Пізніше Макрон скасував поїздку в Україну, яка була запланована на 13-14 лютого.

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