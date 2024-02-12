Україні треба втричі більші снарядів, ніж Німеччина може виробляти – глава Rheinmetall

Україні потрібно понад 2 млн снарядів на рік. Глава Rheinmetall заявив, що його компанія прагне досягнути виготовлення до 700 000 артснарядів на рік.

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Україні треба втричі більші снарядів, ніж Німеччина може виробляти, зазначив глава Rheinmetall/ Командування Об'єднаних сил ЗСУ, 22 окрема механізована бригада

Для України потрібно на рік понад 2 мільйони снарядів. Про це заявив глава німецької компанії Rheinmetall Армін Паппергер у коментарі для BILD, повідомляє Telegram-канал Bild_Russian.

У той же час Паппергер зазначив що його компанія прагне розширити виробництво до 700 тисяч артснарядів щороку.

"Всього до 2025 року ми хочемо виробляти до 700 000 артилерійських снарядів на рік", – зазначив він.

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Він наголосив, що на заповнення запасів снарядів у самій Німеччині піде 10-15 років. Крім цього, він поскаржився на відставання ФРН у сфері безпілотників.

"В Україні вже йде війна нового типу, а тут досі обґрунтовують документами, чи можна розміщувати озброєння на дронах", – сказав Паппергер.

Політоглядач BILD Петер Тіде після відвідування церемонії закладки нового заводу зброї компанії Rheinmetall у селі Унтерлюсс на півночі Німеччини зазначив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц повинен стати збройовим канцлером. За словами оглядача, світ чекає від Шольца лідерства, але поки що незрозуміло, чи він зможе перебрати на себе таку роль.

"Зараз Шольц має стати збройовим канцлером, він потребує виробників зброї на своєму боці. Але чи зможе це зробити, стати залізним Олафом? Світ чекає від нього лідерства. І не знає, чи має відповідний арсенал. І чи хоче він цього взагалі? Принаймні, під час короткого візиту до президента США Джо Байдена не було жодних згадок про те, що він може стати альтернативним лідером Європи", – зазначив політоглядач BILD.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що Сенат США прийняв важливе рішення щодо відновлення допомоги Україні. 11 лютого Сенат США під час процедурного голосування підтримав законопроект, який передбачає надання Україні, Ізраїлю та Тайваню додаткової фінансової допомоги. Остаточне голосування щодо прийняття даного законопроекту може відбутись вже в найближчі дні.

Також раніше повідомлялося, що НАТО хоче змінити курс і координувати надання зброї Україні, щоб переграти Трампа. В Альянсі побоюються, що військова допомога США для України може припинитися у разі перемоги на виборах Дональда Трампа.

Нагадаємо, експерт назвав умову для наступу ЗСУ в 2024 році. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що внаслідок затягування процесу прийняття допомоги Україні Сили оборони можуть зіткнутись із значними труднощами. За його словами, нам потрібно більше зброї, щоб говорити про можливе ведення певних наступальних дій у 2024 році.

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