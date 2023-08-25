"Не тієї якості, не в тій кількості": військовий експерт пояснив, як зараз РФ робить зброю

Країна-агресор Росія може випускати нові партії зброї і боєприпасів ‒ правда, далеко не в тій кількості, яка хочеться Кремлю.Про це в інтерв'ю Главреду військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков.
"Вона може виробляти все. Не тієї якості, можливо, навіть не в тій кількості, але може. І її оборонно-промисловий комплекс не перебуває під постійними методичними ударами, на відміну від українського. Немає в України можливостей бити по російських підприємствах, які знаходяться на відстані в сотнях кілометрів від кордону на території Російської Федерації. Якби були такі можливості, було б значно легше. Тобто, коли ми говоримо про ті ж ракети, тобто завод в Рибінську, який розташований в 1200 кілометрів від кордонів України і виробляє всі двигуни для російських ракет (крилатих ракет "Калібр", Х-59, Х-35). І якби в України була достатня кількість таких далекобійних засобів, було б, очевидно, легше. Але їх немає. На жаль", - сказав він.
Хто такий Олег Катков
Військовий експерт, головний редактор військового порталу Defense Express.
Війна в Україні
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков назвав число літаків для ЗСУ і терміни передачі. До міжнародної навчальної коаліції з бойових літаків F-16 "готові приєднатися ще кілька країн, проте зараз вони отримують" політичні дозволи своїх парламентів", заявив міністр оборони України.
Водночас Резніков дав тривожний прогноз, що війна може бути довгою з болісними втратами. Глава Міноборони пояснив, що в України сильний і підступний ворог і війна може бути тривалою, тому що це "реальний марафон".
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