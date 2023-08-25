"Не тієї якості, не в тій кількості": військовий експерт пояснив, як зараз РФ робить зброю

Як каже експерт, поки немає в України можливостей бити по російських підприємствах, які знаходяться на відстані в сотнях кілометрів від кордону.

https://glavred.net/world/ne-togo-kachestva-ne-v-tom-kolichestve-voennyy-ekspert-poyasnil-kak-seychas-rf-delaet-oruzhie-10495450.html Посилання скопійоване

Військовий експерт Олег Катков прокомментував ситуацію з російською зброєю / колаж Главред, скріншоти з відео

Країна-агресор Росія може випускати нові партії зброї і боєприпасів ‒ правда, далеко не в тій кількості, яка хочеться Кремлю.Про це в інтерв'ю Главреду військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков.

"Вона може виробляти все. Не тієї якості, можливо, навіть не в тій кількості, але може. І її оборонно-промисловий комплекс не перебуває під постійними методичними ударами, на відміну від українського. Немає в України можливостей бити по російських підприємствах, які знаходяться на відстані в сотнях кілометрів від кордону на території Російської Федерації. Якби були такі можливості, було б значно легше. Тобто, коли ми говоримо про ті ж ракети, тобто завод в Рибінську, який розташований в 1200 кілометрів від кордонів України і виробляє всі двигуни для російських ракет (крилатих ракет "Калібр", Х-59, Х-35). І якби в України була достатня кількість таких далекобійних засобів, було б, очевидно, легше. Але їх немає. На жаль", - сказав він.

Хто такий Олег Катков Військовий експерт, головний редактор військового порталу Defense Express. відео дня

Війна в Україні

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков назвав число літаків для ЗСУ і терміни передачі. До міжнародної навчальної коаліції з бойових літаків F-16 "готові приєднатися ще кілька країн, проте зараз вони отримують" політичні дозволи своїх парламентів", заявив міністр оборони України.

Водночас Резніков дав тривожний прогноз, що війна може бути довгою з болісними втратами. Глава Міноборони пояснив, що в України сильний і підступний ворог і війна може бути тривалою, тому що це "реальний марафон".

Більше важливих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.