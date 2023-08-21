Окупанти наступають та несуть великі втрати: ЗСУ закріплюються на нових позиціях

На Бахмутському напрямку окупанти ведуть безуспішні наступальні дії, ЗСУ потужно обороняються.

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У Генштабі розкрили ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: 17 ОТБр, 36 ОБрМП

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про ситуацію на фронті та зміни у просуванні українських військових.

Як повідомили у зведенні Генштабу, що за добу ворог завдав 29 авіаційних ударів та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Куп'янський напрямок

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару західніше Миколаївки. Вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти: Тополі, Масютівка, Куп’янськ, Кислівка, Берестове Харківської області.

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Лиманський напрямок

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Шийківки, Тернів, Пискунівки, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Донецької області.

Бахмутський напрямок

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Веселе, Кліщіївка, Курдюмівка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Предтечине, Диліївка, Курдюмівка, Озарянівка та Дружба Донецької області.

Мар'їнський напрямок

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Ворог завдав авіаційні удари в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Олександропіль, Парасковіївка та Єлезаветівка Донецької області.

Наступ ЗСУ

Як повідомили у Генштабі, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Втрати окупантів

У ранковому зведенні Генштабу розкрили про бойові втрати противника за минулу добу.

Втрати окупантів за добу / фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що ЗСУ потужно йдуть вперед на двох напрямках. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції та закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

В ISW повідомили, що контрнаступ ЗСУ піде швидше, війська зробили потужний крок. Сили оборони України просунулися на рубежі Авдіївка-Донецьк і на заході Запорізької області.

Удари ЗСУ по глибокому тилу росіян розводять паніку в РФ. Такі атаки значною мірою погіршують моральний стан військ агресорів в Україні - і це може загрожувати загалом стійкістю оборони російських окупантів.

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