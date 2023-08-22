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F-16 для України: Резніков назвав число літаків для ЗСУ і терміни передачі

Олексій Тесля
22 серпня 2023, 12:40 оновлено 22 серпня, 12:44
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До "коаліції літаків" у Вільнюсі приєдналися 11 країн, нагадав глава МОУ.
Резніков, F-16
Олексій Резніков розповів про формування коаліції F-16 для України / Колаж: Главред, фото: УНІАН , ua.depositphotos.com

До "міжнародної навчальної коаліції з бойових літаків F-16" готові приєднатися ще кілька країн, проте зараз вони отримують "політичні дозволи своїх парламентів", заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Я хочу нагадати, що до так званої "коаліції літаків" у Вільнюсі приєдналися 11 країн. Але ця коаліція зростає, вона відкрита до приєднання. Я точно знаю, що є кілька країн, які готові це зробити, просто вони зараз отримують певні політичні дозволи своїх парламентів, рішення урядів буде. Воно буде трохи пізніше оголошено", - сказав він на спільній прес-конференції з міністром оборони Болгарії Тодором Тагарєвим, трансляція якої проходила на YouTube-платформі Ukraine Media Center Odesa.

Міністр зазначив, що в коаліцію входять не тільки ті країни, які мають F-16, як, наприклад, Канада.

відео дня

"Але вони беруться брати участь у підготовці, тренуванні, підготовці з інфраструктурою". - пояснив Резніков.

За його словами, поки немає сенсу обговорювати кількість літаків. "Але я впевнений, їх буде більше. Це вже кількість ескадрилій", - додав міністр.

Дивіться відео - Резніков назвав мінімальний термін для передачі Україні F-16:

Screenshot
Олексій Резніков оцінив коаліцію F-16 для України / скріншот

F-16 для України

Раніше повідомлялося про те, що F-16 ЗСУ зможуть знищувати фронтові літаки РФ ще до скидання бомб. Сумарно Нідерланди і Данія зможуть передати Україні трохи більше трьох боєздатних ескадрилій F-16, заявив військовий експерт Олександр Коваленко.

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Нагадаємо, Греція тренуватиме українських пілотів на F-16. Греція тренуватиме українських пілотів на F-16, заявив президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Раньше у РФ закотили істерику і пригрозили "новими жертвами" через F-16 для України. Передача Данією 19 винищувачів F-16 Україні нібито веде до ескалації війни, заявив Володимир Барбін.

Інші новини:

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