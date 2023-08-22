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Війна може бути довгою з болісними втратами: Резніков дав тривожний прогноз

Олексій Тесля
22 серпня 2023, 13:30 оновлено 22 серпня, 13:57
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Глава Міноборони пояснив, що в України сильний і підступний ворог.
ВСУ, Олексій Резніков
Олексій Резніков спрогнозував затяжну війну в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про те, що триваюча війна може бути ще довгою.

"Перемогти означає не просто звільнити нашу землю, а зробити так, щоб ворог ніколи навіть не замислювався повернутися. І це дуже складне завдання. Багато хто в світі поки вважають, що це неможливо", - підкреслив він.

Глава Міноборони пояснив, що в України сильний і підступний ворог і війна може бути тривалою, тому що це "реальний марафон".

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"У нас будуть ще болючі втрати, і щоб здолати росіян, ми повинні усвідомити, що головне для перемоги", - підкреслив міністр.

При цьому він пояснив, від чого залежатиме ключ до перемоги України у війні проти РФ.

"Від того, що відчувають люди, залежить наша перевага над ворогом на довгій дистанції. Це єдність і готовність битися", - додав Резніков.

Раніше генерал СБУ дав тривожний прогноз закінчення війни. Колишній заступник Голови Служби безпеки України, генерал-майор запасу Віктор Ягун прокоментував питання про те, за яким сценарієм може завершитися війна.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що війна в Україні завершиться з поверненням до кордонів станом на1991 рік. Якщо не буде повернуто під контроль Києва Крим чи Донбас, війна триватиме.

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Олексій Резніков війна Росії та України
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