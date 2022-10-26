"Не провокуйте нас": у Лукашенка записали дивне звернення армії Білорусі до ЗСУ

У військах Білорусі заявили, що "не хочуть воювати з Україною" / Колаж скріншот відео Міноборони Білорусі, 93-тя ОМБр Холодний Яр

У директора підконтрольної агресору Росії республіки Білорусь Олександра Лукашенка записали відео, в якому білоруські військові звертаються до армії України. У ролику йдеться про те, що нібито якщо ЗСУ "не хочуть війни, то її і не буде". Також військові РБ говорять про якісь українські "ЦИПСО", які, мовляв, хочуть їх "залякати".

В опублікованому пресслужбою Міноборони Білорусі відео військові раптом згадали події Другої світової війни і заявили, що український і білоруський народи разом боролися проти німецького нацизму.

Білоруський офіцер погрожує "відповісти Україні" на нібито "можливі провокації" / Скріншот відео Міноборони Білорусі

"Наші діди і прадіди разом пішки дійшли до Берліна, погасили печі концтаборів, вразили нацизм в його лігві, поки усміхнена і толерантна Європа здавалася. Може, ви ще згадаєте, хто вони - справжні герої тієї війни?"- сказано в ролику.

Білоруські військові заявили про нібито "українські ЦИПСО", які, мовляв, фрагментами їх навіть залякують. Війська Білорусі "воювати не хочуть", проте, мовляв, "дадуть відповідь" у разі "провокацій".

"Не нагнітайте ситуацію. Ми війни не хочемо і нікому не погрожуємо. Але на будь-які виклики відповімо без зволікання!"- з пафосом підкреслив один з офіцерів РБ.

Загроза нападу Росії з Білорусі

Офіцер армії України Ігор Лапін раніше сказав, що Росія може піти на сценарій повторного наступу з території Білорусі. На думку військового, окупанти розглядатимуть такий сценарій, якщо ЗСУ вдасться звільнити великі українські міста. Йдеться про деокупацію Херсона, або ж Донецької, Луганської областей.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Росія створюватиме у Білорусі нове угруповання військ, яке можуть відправити на Київ. За його словами, не виключено наступ ближче до Нового року.

Помічник глави Міноборони Білорусі Валерій Ревенко розповів про те, що Росія під час створення "спільного угруповання військ" Москви і Мінська перекине до РБ близько 9 тисяч військових. Загарбники привезуть туди близько 170 танків, до 220 ББМ і до 100 гармат і мінометів калібру понад 100 мм.

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