Путін під Новий рік може знову кинути війська на Київ з Білорусі – Арестович/ Reuters, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін накопичуватиме свої сили у Білорусі й створить там нове угруповання російської армії. Він може кинути це угруповання у новий наступ на Київ за певних умов. Проте загарбники не будуть готові йти в атаку з півночі найближчим часом – наступ буде можливий лише ближче до Нового року.

Захопити українську столицю їм не вдасться, але російські загарбники створять Україні проблеми. Таку думку висловив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом і правозахисником Марком Фейгіним.

"Вони будуть створювати угруповання, воно загрожуватиме Києву і за певних умов вони можуть кинути його у бій. Воно не буде підготовлене, не вирішить завдання із захоплення столиці, ми його знищимо, але проблему нам складе", – зазначає Арестович.

При цьому на запитання про ймовірність такого нападу з півночі радник голови ОП відповів жартом: "50 на 50 – або підуть, або ні".

За словами Арестовича, спроба знову атакувати українську столицю "вкладається у логіку Путіна", тому відкидати такого варіанту не можна. Для російського диктатора важливо, щоб його війська "поперли", каже радник очільника ОП.

Арестович зазначає, що у найближчий час окупантам не вдасться накопичити достатньо сил для наступу з півночі. Достатню кількість сил вони можуть зібрати не раніше ніж наприкінці листопада або на початку грудня.

Можливість повторного нападу РФ на Київ

Раніше Арестович заявив, що російські окупанти можуть відвести свої війська з Херсона. Але вони намагаються зберегти херсонське угруповання військ, щоб після відведення перекинути його на інший напрямок. Ці війська країна-агресорка РФ може відправити на повторний штурм Києва, або ж на Донецький напрямок.

Також раніше повідомлялося, що Путін готується перекинути у Білорусь багато техніки і військових. Він планує вдарити по двох напрямках в Україні – по Києву і Волині. Про це розповів журналіст, політичний експерт, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов.

Проте генерал-лейтенант запасу та екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко зазначав, що не варто розглядати сценарій, згідно з яким посилена білоруськими військами російська армія знову наступатиме на Київ. Він пояснив, що поки у Росії немає сил для повторного походу на столицю України.

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