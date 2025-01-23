Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Не катастрофа: експерт пояснив, що буде, якщо США вийдуть із НАТО

Анна Ярославська
23 січня 2025, 11:58
59
Щоб уникнути нападу з боку Росії, Європі доведеться створювати новий військово-політичний блок.
Валерий Клочок, Трамп, НАТО
Клочок пояснив, чи справді Трамп здатен вийти з НАТО / Колаж: Главред, фото: facebook.com/valeriyklochok, facebook/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Головні тези:

  • Якщо Трамп вийде з НАТО, катастрофи не станеться
  • Європа має бути здатна себе захищати

США можуть вийти з НАТО, але це не стане катастрофою ні для України, ні для Європи. Навпаки, це стане стимулом для перегляду політики у сфері оборони. Про наслідки такого кроку в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

За словами експерта, НАТО показало себе не надто ефективним військово-політичним блоком, здатним діяти превентивно для недопущення воєн у світі.

Клочок нагадав, що Європа впродовж 75 років з моменту створення НАТО розраховувала на те, що американці за все заплатять і будуть їх захищати.

"Америка тоді просто влила величезні фінансові ресурси. І цим привчили європейців жити в достатку за рахунок американських грошей. Так, Америка мала дуже серйозний торговий інтерес у цьому і заробила на цьому чимало. Але Європа має усвідомлювати, що вона має самостійно себе захищати. Зараз, коли новий голова Європейської ради говорить про необхідність того, щоб Європа повинна стати більш здатною до самозахисту, це означає, що відповідальність за безпеку повністю повинна перейти до європейців", - сказав він.

Не катастрофа: експерт пояснив, що буде, якщо США вийдуть із НАТО
Витрати країн-членів НАТО на оборону / Інфографіка: Главред ​

Що буде, якщо США вийдуть із НАТО

Клочок вважає, що якщо Європа побачить, що Трамп виходить із НАТО, щоб уникнути нападу з боку Росії, їм доведеться створювати новий військово-політичний блок.

"У цьому блоці обов'язково буде Україна, а європейські країни витрачатимуть ті самі 5% ВВП на оборону", - пояснив він.

Якщо брати в номінальному вираженні суму, яку витрачають на оборону Сполучені Штати Америки, то це майже 900 мільярдів доларів. Водночас Європейський Союз, якщо поки що не брати до уваги Британію, має приблизно 20 трильйонів євро ВВП на рік. 5% від цієї суми - це близько 1 трильйона євро на оборону щороку, тобто цифри майже співставні.

"Тому я ще раз повторю: якщо Трамп вийде з НАТО, нічого катастрофічного не станеться. Європа врешті-решт зрозуміє, що за неї ніхто не буде її захищати. Вони мають заплатити за це самостійно. Це виклик на сьогоднішній день", - сказав експерт.

Дивіться відео інтерв'ю Валерія Клочка Главреду про перші кроки Трампа:

Заяви Трампа про членство України в НАТО

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп зробив заяву про вступ України до НАТО. Новообраний президент США зазначив, що можливість вступу України до НАТО була "значною частиною проблеми для Росії протягом багатьох-багатьох років".

Після цього в МЗС виступили з важливою ініціативою. На думку міністра закордонних справ Андрія Сибіги, найкращий варіант обміну думками - пряме спілкування українського та американського президентів.

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на заяву обраного президента США Дональда Трампа про занепокоєння Росії через можливе членство України в НАТО, закликав утриматися від поспішних висновків щодо політики Сполучених Штатів.

Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун заявив, що обраний президент США не може видати указ, що він не приймає нашу країну до НАТО, оскільки Альянс є колективним органом, який ухвалює колективні рішення. Трамп у силах лише відтермінувати "вступ України до НАТО на чотири роки".

Інші новини:

Хто такий Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НАТО Дональд Трамп новини України та світу Валерій Клочок
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Набагато більше загиблих": Трамп назвав нові цифри втрат України та РФ

"Набагато більше загиблих": Трамп назвав нові цифри втрат України та РФ

13:43Україна
Вдарить +9 градусів: у яких областях буде потепління

Вдарить +9 градусів: у яких областях буде потепління

13:33Синоптик
Плани Путіна щодо виходу до Дніпропетровщини: у ЗСУ зробили прогноз

Плани Путіна щодо виходу до Дніпропетровщини: у ЗСУ зробили прогноз

13:31Україна
Реклама

Популярне

Більше
У сім'ю прийде біда: куди не можна дивитися 23 січня - прикмети

У сім'ю прийде біда: куди не можна дивитися 23 січня - прикмети

Карта Deep State онлайн за 23 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Користь у шкірці: 6 фруктів та овочів, які не варто чистити – список

Користь у шкірці: 6 фруктів та овочів, які не варто чистити – список

"Це просто піар-хід": Камалія вперше розповіла правду про розлучення з чоловіком

"Це просто піар-хід": Камалія вперше розповіла правду про розлучення з чоловіком

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 січня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 січня (оновлюється)

Останні новини

14:03

Знаки прибутку та достатку: цікаві прикмети про гроші

13:43

"Набагато більше загиблих": Трамп назвав нові цифри втрат України та РФВідео

13:33

Вдарить +9 градусів: у яких областях буде потепління

13:31

Плани Путіна щодо виходу до Дніпропетровщини: у ЗСУ зробили прогноз

13:04

"У РФ серйозні проблеми": позиція Росії зміниться, якщо підключиться Трамп – КлочокВідео

У 2025-му війна не зупиниться, Україна здатна обнулити домовленості Трампа і Путіна – ЖдановУ 2025-му війна не зупиниться, Україна здатна обнулити домовленості Трампа і Путіна – Жданов
12:59

Кілька місяців будете в боргах: що не можна різати 24 січня - прикмети

12:55

Два терміни, два десятиліття: Трамп публічно звернувся до своєї першої леді

12:53

Дуда про мирні переговори з РФ: "Я не хочу благати Путіна"

12:35

На його фільмах росли цілі покоління: не стало відомого режисера

Реклама
12:27

Доступ до ліків у прифронтових селах Харківщини: виклики та рішення актуально

12:10

Ультиматум від Трампа щодо України: ЗМІ дізналися, чим переполошився Путін

11:58

Не катастрофа: експерт пояснив, що буде, якщо США вийдуть із НАТОВідео

11:51

Природжені психологи: 4 знаки зодіаку, які краще за інших розуміють людей

11:38

Потрібна всього 1 капуста: супер шикарний рецепт корисного салату

11:23

Неочікуваний удар: Стінг захвилював фанатів чутками про погіршення здоров'я

11:20

Анну Сагайдачну госпіталізували з новонародженою донькою - що сталося

11:17

Окупанти розстріляли 6-х українських військовополонених, знімаючи все на телефон

11:06

Військовослужбовець ЗСУ назвав головну проблему фронту

10:49

КНДР у 2025 році передасть Росії партію балістичних ракет: Буданов розкрив загрози

10:45

Плани щодо завершення війни: Шольц зробив прогноз

Реклама
10:39

Державний оператор тилу провалив реформу харчування армії — Олег Мітрохін

10:25

Китайський гороскоп на завтра 24 січня: Свиням - контроль, Півням - егоїзм

10:10

"На Донеччині втрачаємо населені пункти": що відбувається із лініями оборони на фронті

10:09

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 січня (оновлюється)

10:02

"Ми можемо вистояти за однієї умови": від чого залежить перемога України – Жданов

09:59

Трамп несподівано розніс Путіна: у США розкрили деталі

09:58

Софія Ротару так і не може розірвати останній зв'язок із РФ - причина

09:32

Атака РФ на Запоріжжя: місто без світла і тепла, кількість постраждалих зрослаФото

09:29

Гороскоп на завтра 24 січня: Терезам - щасливі часи, Рибам - великий прибуток

09:28

Армія РФ наступає в Курській області: ЗСУ завдали потужної контратаки росіянам

09:00

Після скандалу: молода дружина путініста Петросяна покинула РФ - деталі

09:00

Заморозка війни в Україні буде болючою, Трамп налаштований зробити все швидко - Клочок

08:55

КНДР перекине для Росії нові війська: аналітики розкрили важливі цілі та терміни

08:34

Зеленський готовий говорити з Путіним про мир, але є умова для початку переговорівВідео

08:34

У Трампа відсторонили співробітників, відповідальних за Україну: у ЗМІ розкрили деталі

08:22

Карта Deep State онлайн за 23 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Трамп пригрозив: як режим Мадуро зараз шукає шляхи вирішенняПогляд

07:59

З чалмою на голові: Слава Камінська показала, який вона зараз має вигляд

07:23

Армія РФ окупувала село під Покровськом - Deep State

06:38

РФ атакувала Запоріжжя ракетами: багато поранених, зокрема 2-місячне немовляФотоВідео

Реклама
06:10

Про що свідчать перші заяви і укази Трампа у якості президента?Погляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти ведмедя

05:05

Яке сьогодні свято 23 січня 2025 року: що заборонено робити цього дня

04:30

"Путін кістьми лягає": прогноз "обміну територій" між Україною та РФ

04:00

Все тріщить по швах, Путіну необхідна зупинка бойових дій - полковник

03:59

Де сховався кіт: лише справжній детектив знайде мурчика за пару секунд

03:30

Штраф за їзду в куртці: де водіїв можуть покарати за верхній одяг

03:04

"Вирішуватиме не Трамп": відомо, хто стане "сірим кардиналом" в Білому домі

02:33

"Вимагатиме від нас вивести війська": Жданов назвав небезпечний сценарій Трампа

02:27

Війна в Україні не закінчиться у 2025 році: полковник назвав нюанси

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти