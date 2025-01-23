Не катастрофа: експерт пояснив, що буде, якщо США вийдуть із НАТО

Щоб уникнути нападу з боку Росії, Європі доведеться створювати новий військово-політичний блок.

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Клочок пояснив, чи справді Трамп здатен вийти з НАТО / Колаж: Главред, фото: facebook.com/valeriyklochok, facebook/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Головні тези:

Якщо Трамп вийде з НАТО, катастрофи не станеться

Європа має бути здатна себе захищати

США можуть вийти з НАТО, але це не стане катастрофою ні для України, ні для Європи. Навпаки, це стане стимулом для перегляду політики у сфері оборони. Про наслідки такого кроку в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

За словами експерта, НАТО показало себе не надто ефективним військово-політичним блоком, здатним діяти превентивно для недопущення воєн у світі.

Клочок нагадав, що Європа впродовж 75 років з моменту створення НАТО розраховувала на те, що американці за все заплатять і будуть їх захищати.

"Америка тоді просто влила величезні фінансові ресурси. І цим привчили європейців жити в достатку за рахунок американських грошей. Так, Америка мала дуже серйозний торговий інтерес у цьому і заробила на цьому чимало. Але Європа має усвідомлювати, що вона має самостійно себе захищати. Зараз, коли новий голова Європейської ради говорить про необхідність того, щоб Європа повинна стати більш здатною до самозахисту, це означає, що відповідальність за безпеку повністю повинна перейти до європейців", - сказав він.

Витрати країн-членів НАТО на оборону / Інфографіка: Главред ​

Що буде, якщо США вийдуть із НАТО

Клочок вважає, що якщо Європа побачить, що Трамп виходить із НАТО, щоб уникнути нападу з боку Росії, їм доведеться створювати новий військово-політичний блок.

"У цьому блоці обов'язково буде Україна, а європейські країни витрачатимуть ті самі 5% ВВП на оборону", - пояснив він.

Якщо брати в номінальному вираженні суму, яку витрачають на оборону Сполучені Штати Америки, то це майже 900 мільярдів доларів. Водночас Європейський Союз, якщо поки що не брати до уваги Британію, має приблизно 20 трильйонів євро ВВП на рік. 5% від цієї суми - це близько 1 трильйона євро на оборону щороку, тобто цифри майже співставні.

"Тому я ще раз повторю: якщо Трамп вийде з НАТО, нічого катастрофічного не станеться. Європа врешті-решт зрозуміє, що за неї ніхто не буде її захищати. Вони мають заплатити за це самостійно. Це виклик на сьогоднішній день", - сказав експерт.

Дивіться відео інтерв'ю Валерія Клочка Главреду про перші кроки Трампа:

Заяви Трампа про членство України в НАТО

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп зробив заяву про вступ України до НАТО. Новообраний президент США зазначив, що можливість вступу України до НАТО була "значною частиною проблеми для Росії протягом багатьох-багатьох років".

Після цього в МЗС виступили з важливою ініціативою. На думку міністра закордонних справ Андрія Сибіги, найкращий варіант обміну думками - пряме спілкування українського та американського президентів.

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на заяву обраного президента США Дональда Трампа про занепокоєння Росії через можливе членство України в НАТО, закликав утриматися від поспішних висновків щодо політики Сполучених Штатів.

Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун заявив, що обраний президент США не може видати указ, що він не приймає нашу країну до НАТО, оскільки Альянс є колективним органом, який ухвалює колективні рішення. Трамп у силах лише відтермінувати "вступ України до НАТО на чотири роки".

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Хто такий Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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