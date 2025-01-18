РФ після захоплення 4-х областей України до 2026 року почне війну з НАТО - Welt

У Європарламенті кажуть, що Росія має вражаючу кількість військ і широкий спектр потужної техніки.

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РФ хоче захопити чотири області України до 2026 року / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Коротко:

Москва набирає близько 30 тисяч солдатів щомісяця

Берлін турбує чисельність армії РФ

Росія налагодила широкомасштабне виробництво авіабомб

Війна в Україні виявила слабкі сторони Росії

Російська влада не має наміру згортати військову агресію проти України, оскільки, очевидно, поставила собі за мету повністю захопити Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області до 2026 року. Але навіть якщо президент США Дональд Трамп змусить Кремль зупинитися зараз, Росія становитиме велику загрозу для Європи в найближчі роки. Про це пише Welt.

Керівник Українського ситуаційного центру в Міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг зазначив, що Росія озброюється понад потреби своїх військ в Україні. Зокрема він стверджує, що в російській армії "стає більше танків, більше боєприпасів, більше ракет, більше безпілотників". На його думку, це свідчить про намір Кремля підготуватися до війни з НАТО, навіть якщо зараз РФ не планує вступати в прямий конфлікт із Заходом.

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За даними німецьких військових, армія РФ значною мірою компенсує свої людські та матеріальні втрати в Україні. Зокрема вказується, що Москва набирає близько 30 тисяч солдатів щомісяця, заманюючи новобранців високими матеріальними стимулами.

Зокрема, Берлін турбує чисельність армії РФ - 1,5 мільйона діючих військовослужбовців. Для порівняння: Бундесвер налічує 180 тисяч діючих солдатів.

Крім того, Росія налагодила широкомасштабне виробництво авіабомб, зокрема керованих, ракет, артилерійських снарядів, а також дронів-камікадзе різних типів, зокрема виготовляє тисячі "Шахедів" щорічно.

"Росія має вражаючу кількість військ і широкий спектр потужної техніки", - каже голова Комітету з питань безпеки та оборони Європейського парламенту Марі Агнес Штрак-Ціммерманн.

Однак, за її словами, війна в Україні також виявила слабкі сторони Росії, зокрема в питаннях матеріально-технічного забезпечення, застарілого обладнання та низького морального духу солдатів.

Військовий аналітик Ніко Ланге застерігає від того, щоб під час оцінки потенційної загрози дивитися лише на кількість солдатів чи танків.

"Росія має волю до застосування грубої військової сили і готовність нести великі втрати. Це робить Росію надзвичайно небезпечною", - каже Ланге.

Він також попереджає про можливість як прямих, так і гібридних атак Росії проти Польщі та країн Балтії - ударів безпілотниками та ракетами, нападів військ без національних знаків розрізнення тощо.

Штрак-Ціммерман додає, що ймовірність таких сценаріїв значною мірою залежить від результатів війни в Україні.

"Путін буквально відчув смак крові. Якщо ви хочете зберегти мир, ви маєте вміти захистити себе. Якщо ми нарешті цього не зрозуміємо і Путін доб'ється успіху в Україні, напади на члена НАТО за чотири-п'ять років більш ніж реалістичні", - каже вона.

Мобілізація в Росії - останні новини

Раніше, як писав Главред, російський опозиціонер попереджав, що виснажливі бої на українському фронті даються в знаки для країни-агресора Росії. Чисельність ворожої армії стрімко скорочується, що змушує Кремль задуматися про радикальні методи вирішення цього питання, а саме мобілізацію.

Напередодні також міністр оборони України Рустем Умеров пояснив, що Росія використовує війська КНДР та найманців з інших країн, адже має проблеми з мобілізацією, але ворог нарощуватиме свою армію й надалі.

Після цього стало відомо, що російський диктатор і військовий злочинець Володимир Путін підписав указ про призов на військові збори осіб, які перебувають у запасі.

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