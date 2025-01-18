Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ після захоплення 4-х областей України до 2026 року почне війну з НАТО - Welt

Віталій Кірсанов
18 січня 2025, 19:26
763
У Європарламенті кажуть, що Росія має вражаючу кількість військ і широкий спектр потужної техніки.
Росія, війна, НАТО
РФ хоче захопити чотири області України до 2026 року / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Коротко:

  • Москва набирає близько 30 тисяч солдатів щомісяця
  • Берлін турбує чисельність армії РФ
  • Росія налагодила широкомасштабне виробництво авіабомб
  • Війна в Україні виявила слабкі сторони Росії

Російська влада не має наміру згортати військову агресію проти України, оскільки, очевидно, поставила собі за мету повністю захопити Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області до 2026 року. Але навіть якщо президент США Дональд Трамп змусить Кремль зупинитися зараз, Росія становитиме велику загрозу для Європи в найближчі роки. Про це пише Welt.

Керівник Українського ситуаційного центру в Міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг зазначив, що Росія озброюється понад потреби своїх військ в Україні. Зокрема він стверджує, що в російській армії "стає більше танків, більше боєприпасів, більше ракет, більше безпілотників". На його думку, це свідчить про намір Кремля підготуватися до війни з НАТО, навіть якщо зараз РФ не планує вступати в прямий конфлікт із Заходом.

відео дня

За даними німецьких військових, армія РФ значною мірою компенсує свої людські та матеріальні втрати в Україні. Зокрема вказується, що Москва набирає близько 30 тисяч солдатів щомісяця, заманюючи новобранців високими матеріальними стимулами.

Зокрема, Берлін турбує чисельність армії РФ - 1,5 мільйона діючих військовослужбовців. Для порівняння: Бундесвер налічує 180 тисяч діючих солдатів.

Крім того, Росія налагодила широкомасштабне виробництво авіабомб, зокрема керованих, ракет, артилерійських снарядів, а також дронів-камікадзе різних типів, зокрема виготовляє тисячі "Шахедів" щорічно.

"Росія має вражаючу кількість військ і широкий спектр потужної техніки", - каже голова Комітету з питань безпеки та оборони Європейського парламенту Марі Агнес Штрак-Ціммерманн.

Однак, за її словами, війна в Україні також виявила слабкі сторони Росії, зокрема в питаннях матеріально-технічного забезпечення, застарілого обладнання та низького морального духу солдатів.

Військовий аналітик Ніко Ланге застерігає від того, щоб під час оцінки потенційної загрози дивитися лише на кількість солдатів чи танків.

"Росія має волю до застосування грубої військової сили і готовність нести великі втрати. Це робить Росію надзвичайно небезпечною", - каже Ланге.

Він також попереджає про можливість як прямих, так і гібридних атак Росії проти Польщі та країн Балтії - ударів безпілотниками та ракетами, нападів військ без національних знаків розрізнення тощо.

Штрак-Ціммерман додає, що ймовірність таких сценаріїв значною мірою залежить від результатів війни в Україні.

"Путін буквально відчув смак крові. Якщо ви хочете зберегти мир, ви маєте вміти захистити себе. Якщо ми нарешті цього не зрозуміємо і Путін доб'ється успіху в Україні, напади на члена НАТО за чотири-п'ять років більш ніж реалістичні", - каже вона.

Мобілізація в Росії - останні новини

Раніше, як писав Главред, російський опозиціонер попереджав, що виснажливі бої на українському фронті даються в знаки для країни-агресора Росії. Чисельність ворожої армії стрімко скорочується, що змушує Кремль задуматися про радикальні методи вирішення цього питання, а саме мобілізацію.

Напередодні також міністр оборони України Рустем Умеров пояснив, що Росія використовує війська КНДР та найманців з інших країн, адже має проблеми з мобілізацією, але ворог нарощуватиме свою армію й надалі.

Після цього стало відомо, що російський диктатор і військовий злочинець Володимир Путін підписав указ про призов на військові збори осіб, які перебувають у запасі.

Більше новин:

Мобілізація в Росії (з 2022)

Мобілізацію в Росії було оголошено 21 вересня 2022 року під час вторгнення Росії в Україну і невдовзі після контрнаступу Збройних сил України, що призвів до деокупації всієї території Харківської області на захід від річки Оскіл. У 2023 році російська влада продовжила вербування за контрактом в армію, що воює, водночас посилюючи законодавство для набору в неї, повідомляє "Вікіпедія".

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    новини Росії війна в Україні НАТО Европа Володимир Путін Європарламент Мобілізація в Росії
    Новини партнерів
    Реклама

    Головне за день

    Більше
    Росіяни щодня просуваються: Братчук заявив про головне завдання ЗСУ на фронті

    Росіяни щодня просуваються: Братчук заявив про головне завдання ЗСУ на фронті

    19:30Україна
    РФ після захоплення 4-х областей України до 2026 року почне війну з НАТО - Welt

    РФ після захоплення 4-х областей України до 2026 року почне війну з НАТО - Welt

    19:26Україна
    БЗВП пройдуть і чоловіки, і жінки: у Міноборони пояснили, що буде за відмову

    БЗВП пройдуть і чоловіки, і жінки: у Міноборони пояснили, що буде за відмову

    18:48Україна
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Гороскоп на завтра 19 січня: Близнюкам - великий прибуток, Левам - чудовий день

    Гороскоп на завтра 19 січня: Близнюкам - великий прибуток, Левам - чудовий день

    Карта Deep State онлайн за 17 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

    Карта Deep State онлайн за 17 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

    Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 11 секунд знайти літеру W

    Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 11 секунд знайти літеру W

    Без сліз не глянеш: під Курськом РФ вдалась до "смішної" практики - Forbes

    Без сліз не глянеш: під Курськом РФ вдалась до "смішної" практики - Forbes

    Гороскоп Таро на лютий 2025: Козерогам - прибуток, Водоліям - зміни, Рибам - мудрість

    Гороскоп Таро на лютий 2025: Козерогам - прибуток, Водоліям - зміни, Рибам - мудрість

    Останні новини

    20:08

    В бій кидають "верблюдів" і солдатів на милицях: в ЗСУ розкрили нову тактику РФ

    19:30

    Росіяни щодня просуваються: Братчук заявив про головне завдання ЗСУ на фронті

    19:26

    РФ після захоплення 4-х областей України до 2026 року почне війну з НАТО - Welt

    18:48

    БЗВП пройдуть і чоловіки, і жінки: у Міноборони пояснили, що буде за відмову

    18:35

    Обмежено придатні можуть опинитися в розшуку в "Резерв+" після 4 лютого

    Pro&Contra: Чи потрібні вибори під час війни в Україні?Pro&Contra: Чи потрібні вибори під час війни в Україні?
    17:55

    США опиниться у слабкій позиції через переговори Трампа та Путіна: які ризики

    17:37

    У Росії спалили вежі зв'язку: в ГУР розкрили деталі зухвалої диверсіїВідео

    17:35

    До 2 млн осіб: баварський депутат закликала вислати з Німеччини українців

    17:30

    Гості поб'ються за нього: приголомшливий салат Венеція - рецептВідео

    Реклама
    16:55

    "Помста": у Міноборони РФ зробили цинічну заяву про ракетний удар по КиєвуФото

    16:48

    Організував незаконний виїзд за кордон: нардеп отримав підозру

    16:31

    Трамп хоче "покінчити" з війною в Україні: ексрадник попередив про небезпеку

    15:53

    Сюрприз ціною 775 тисяч гривень: чоловік прибирав на горищі і знайшов скарб

    15:51

    "Тільки в єдності": Зеленський відреагував на удари по Києву та Запоріжжю

    15:48

    Потепліє до +11 градусів: на Україну насуваються зміни погоди

    15:38

    Трамп планує масові депортації мігрантів: у WSJ розкрили плани після інавгурації

    15:35

    Надзвичайний стан в РФ: після влучання ЗСУ третій день палає цінний об'єкт

    15:08

    Як з’явився знак $ та що він означає: історія символу, який знає весь світ

    14:44

    Ціни різко полетіли вниз: в Україні дешевшає популярний овоч - в чому причина

    14:34

    Сина Порошенка, що ухиляється від служби в ЗСУ, зобов’язали сплатити 25 500 грн за неявку до ТЦК

    Реклама
    14:34

    Ольга Сумська опинилася в центрі Києва під час обстрілу балістикою РФ

    14:16

    Маневрує і уникає усіх вимог Путіна: Бульба сказав, чого боїться ЛукашенкоВідео

    14:10

    Працював на каналах Медведчука: СБУ повідомила про підозру популярному блогеру

    13:44

    Смертельно хворого Буйнова терміново прооперували: що сталося

    13:40

    Голова ДПС Руслан Кравченко зустрівся з постійною представницею МВФ в Україні Прішилою Тофано

    13:15

    Гороскоп Таро на лютий 2025: Козерогам - прибуток, Водоліям - зміни, Рибам - мудрістьВідео

    13:06

    Болючий удар по найціннішому: ЗСУ уразили об'єкт у РФ - Генштаб

    12:57

    Спонсорував військових РФ: у Києві затримано топ-банкіра

    12:26

    Сонце "вибухнуло": Земля в зоні небезпеки магнітної бурі - які наслідки

    12:02

    Ізраїль схвалив угоду з ХАМАС про припинення вогню

    12:01

    Де 3 відмінності між гольфістами: тільки геній знайде відповідь за 33 секунди

    11:54

    Гороскоп Таро на лютий 2025: Терезам - поїздка, Скорпіонам - новина, Стрільцям - початокВідео

    11:52

    Актор-захисник розповів, що його дружина зібралася на фронтВідео

    11:19

    Співак JULIK: люди, які зробили ганебний вибір, запам'ятають це на все життяЕксклюзив

    11:19

    "Одну з ракет збили на малій висоті": у ПС пояснили, чому в Києві значні руйнуванняФото

    11:00

    Хитке здоров'я "царя": експерт розповів цікавий момент про стан Путіна

    10:38

    Гороскоп Таро на лютий 2025: Ракам - прибуток, Левам - відпочинок, Дівам - тріумфВідео

    10:21

    Без сліз не глянеш: під Курськом РФ вдалась до "смішної" практики - Forbes

    10:10

    Розметуть за 1 секунду: шикарний крабовий рулет - рецепт за 5 хвилин

    09:31

    Масований удар по Україні: РФ запустила 4 ракети і 39 дронів – скільки було збитоФото

    Реклама
    09:25

    Гороскоп Таро на лютий 2025: Овнам - гроші, Тельцям - кохання, Близнюкам - успіхВідео

    08:50

    Окупація Покровська росіянами: в ЗСУ розкрили правду про місто - чи зайшов ворог

    08:37

    Окупанти вдарили балістикою по Запоріжжю: є руйнування і постраждаліФотоВідео

    08:00

    Розпад Росії реальний: як поховати імперіюПогляд

    07:36

    РФ масовано вдарила по Києву, є загиблі, одна зі станцій метро у вогні: подробиціФото

    06:10

    До літа війна закінчиться?Погляд

    05:55

    Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 11 секунд знайти літеру W

    05:30

    Генерали можуть піти ва-банк: ексзаступник голови СБУ про сценарій змови проти Путіна

    05:00

    Яке сьогодні свято 18 січня 2025 року: що заборонено робити цього дня

    04:35

    5 хвилин – і від конденсату на вікнах не буде й сліду: жінка описала простий спосібВідео

    Новини України
    Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
    Війна з Росією
    Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
    Цікаве
    Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
    Привітання
    З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
    Рецепти
    ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    Мода та краса
    Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
    Лайфхаки та хитрощі
    ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти