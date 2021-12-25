"Не допустити метастаз конфлікту": Папа Римський під час різдвяної промови висловився щодо України

Папа Римський під час різдвяної промови говорив про Україну / Reuters

Папа Римський Франциск закликав не допустити, щоб в Україні поширювалися "метастази" конфлікту. З такою заявою він виступив у суботу, 25 грудня, під час своєї різдвяної промови Urbi et orbi ("Граду і миру").

Як повідомляє Vatican News, Папа Римський висловив сподівання, що для виконання цієї мети сторонам вдасться налагодити контакти.

"Нехай світло і підтримка допоможуть налагодити контакти, діалог. Нехай вони допоможуть не допустити, щоб в Україні розвинулися метастази конфлікту, який став гангренозним", - сказав він.

Понтифік також сказав, що віряни чекають від нього допомоги у розв'язанні конфліктів по всьому світу і висловив надію, що в Україні не буде нового конфлікту.

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Урочисте благословення Папа виголосив з лоджії базиліки Святого Петра. Це сталося вперше після дворічної перерви, адже через пандемію коронавірусу великодні та різдвяні свята проходили в умовах суворих карантинних обмежень.

Зазначимо, 12 грудня Папа Римський Франциск виступив на підтримку України і закликав відмовитися від зброї для врегулювання ситуації на Донбасі і можливого вторгнення Росії.

Війська Росії біля кордонів України

24 грудня видання Reuters повідомило, що Росія продовжує стягувати військові сили до кордонів української держави. Компанія Maxar Technologies, яка працює у сфері розвідки, оприлюднила нові супутникові знімки, що демонструють нову концентрацію військ РФ біля кордонів України і в захопленому Криму.

Крім того, британська компанія Janes, діяльність якої пов'язана з обороною і розвідкою, також опублікувала супутникові знімки, що вказують на продовження стягування Москвою військ до українських кордонів.

У компанії вказали, що РФ в прикордонні з Україною райони ще з листопада передислокувала танки, артилерію і системи протиповітряної оборони. Попри обмежену кількість військових, Росія може швидко наростити сили, відправивши їх на нові місця перебування на поїздах і літаках.

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