Не пояснюватимуть маневри військ: РФ відмовилася від участі у зустрічі ОБСЄ, яку скликала Україна

Росія не братиме участі у засіданні Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), яку скликала Україна для того, щоб почути пояснення скупчення російських військ біля кордону.

Про відмову Москви бути учасницею засідання повідомив заступник очільника Міністерства закордонних справ РФ Александр Грушко, пише російське "РБК".

Київ вдався до рішення ініціювати засідання ОБСЄ після того, як Росія проігнорувала запит України, у якому вона просила пояснити військову діяльність уздовж українського кордону та в окупованому Криму.

Як повідомила раніше головуюча в ОБСЄ Польща, відповідна зустріч відбудеться у вівторок, 15 лютого, орієнтовно о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше речник МЗС України Олег Ніколенко розповів, що Київ ініціює проведення окремої зустрічі ОБСЄ, на якій повинні обговорюватися питання концентрації і пересування військ Росії біля кордонів України.

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"Не отримавши запитувану інформацію Дмитро Кулеба вчора (13 лютого – ред.) доручив направити офіційні запити про застосування наступного елемента механізму Віденського документа – проведення окремої зустрічі ОБСЄ для обговорення посилення і переміщення військ Росії. Така зустріч має відбутися протягом 48 годин, ймовірно 15 лютого", – сказав Ніколенко.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Раніше журналісти британського видання The Guardian опублікували матеріал про те, що президент США Байден провів телефонні переговори з лідерами Євросоюзом і НАТО, під час яких заявив про готовність Росії до військового вторгнення в Україну найближчими днями. Як стверджує преса, операція може початися з авіаударів.

Крім цього, прем'єрміністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Росія планує вторгнення в Україну і може зробити це на цьому тижні. За його словами, докази досить очевидні.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі у Києві з канцлером Німеччини Олафом Шольцом 14 січня заявив, що Україна домагатиметься гарантій безпеки. Також глава держави додав, що ескалація на кордонах України – "безпрецедентна".

Міністр оборони Олексій Резніков 14 лютого заявив, що на сьогоднішній день немає жодних підстав для введення воєнного стану в Україні на тлі загрози російського вторгнення.

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