УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Резніков висловився щодо можливості введення воєнного стану в Україні

14 лютого 2022, 21:58

На його думку, Україна переживе цю кризу і вийде з неї сильнішою.

Резніков
Резніков висловився про можливість введення воєнного стану / УНІАН

На сьогоднішній день немає жодних підстав для введення воєнного стану в Україні на тлі загрози російського вторгнення.

Такий режим не будуть вводити заради того, щоб регулювати медійний простір, заявив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі програми Свобода слова.

"Я впевнений, що для введення такого стану особливого режиму підстав сьогодні немає. Тільки заради того, щоб нормувати медійний простір, ні в якому разі робитися це не може. Ми живемо в демократичній країні і вчимося проходити такі випробування", - зазначив він.

На його думку, Україна переживе цю кризу і вийде з неї сильнішою.

"Але воєнний стан вводиться в разі вторгнення, я сподіваюся, що такого вторгнення не відбудеться", - додав Резніков.

Реклама

Можливе вторгнення Росії в Україну

Видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися в найближчу середу, 16 лютого.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван також заявив, що Російська Федерація може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні — напад може статися до 20 лютого.

Президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО також назвав передбачуваною датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого.

З позицією президента США не погодився Брюссель і Лондон. Як пише Politico, представник Великобританії сказав, що у них "інша інтерпретація" розвідданих на 16 лютого і, загалом, в Європі "інша картина" того, що відбувається.

Читайте також:

viber
Міноборони України військова агресія РФ Олексій Резніков
Зараз ви переглядаєте новину «Резніков висловився щодо можливості введення воєнного стану в Україні». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду на 2022 рік увійшла запаморочлива стрижка чоппі боб, що дарує відчуття свободиУ моду на 2022 рік увійшла запаморочлива стрижка чоппі боб, що дарує відчуття свободи Чи буде вторгнення Росії: гороскоп Таро для України на 14-20 лютогоЧи буде вторгнення Росії: гороскоп Таро для України на 14-20 лютого Майже 130 гривень за кілограм: в Україні різко змінилися ціни на популярні фруктиМайже 130 гривень за кілограм: в Україні різко змінилися ціни на популярні фрукти Демонстрація боротьби: що на практиці означатиме переведення РФ у "сіру" юрисдикціюДемонстрація боротьби: що на практиці означатиме переведення РФ у "сіру" юрисдикцію Росії треба дати можливість феєрично програтиРосії треба дати можливість феєрично програти
23:00

"Панічна атака" на Україну: трансляція марафону Право на владу і Твій вечір

23:00

Відео

22:58

Китай залишається найбільшим торговельним партнером України - Держстат

22:36

"Ми вдома": з'явилося відео Олени Зеленської в КиєвіВідео

22:30

США переносять своє посольство з Києва до Львова - Блінкен

Реклама
21:58

Резніков висловився щодо можливості введення воєнного стану в Україні

21:48

"Для повномасштабного вторгнення недостатньо": скільки військових РФ стягнула до кордону з УкраїноюВідео

21:19

У Росії запевнили, що не нападатимуть на Україну, якщо не буде "провокацій"

21:18

Заливатиме дощами і нагряне похолодання: раннього літа в Україні чекати не вартоВідео

20:41

Кривава стрілянина на Південмаші: ЗМІ розповіли про Рябчука і його "російський слід"Відео

20:35

Українським військовим з 1 березня підвищать зарплати: кому та на скільки

20:31

Неймовірна удача і солідний достаток: кому із знаків пощастить з грошима в рік ТиграВідео

20:13

Зеленський ввів 16 лютого нове свято - День єднанняВідео

20:06

5 безцінних предметів гардероба, які навесні 2022 можна поєднувати абсолютно з усім

19:56

Країни Європи готові до прийому біженців з УкраїниВідео

19:51

Крим та Донбас повернуться виключно дипломатичним шляхом - Зеленський

19:49

"Нас лякають великою війною": Зеленський терміново звернувся до українцівВідео

19:24

Визнання Росією "ЛДНР" - відмова від "Мінська": у Зеленського відповіли на проекти звернень до ПутінаВідео

19:24

Як виміряти температуру без градусника у дитини і дорослого – 5 швидких способів

19:20

Зеленський сьогодні виступить зі зверненням до українців - ЗМІ

Реклама
19:17

Гороскоп на завтра, 15 лютого 2022: Овнам – небезпечні авантюри, Терезам - сюрпризи, Рибам - неприємні таємниціВідео

19:09

В Україні за рік введено в експлуатацію вдвічі менше багатоповерхівок, ніж раніше: причинаВідео

19:07

Прикмети на 15 лютого: що не можна робити на Стрітення Господнє і як не потрапити в бідуВідео

19:01

Путін схвалив проєкт відповіді Росії щодо "гарантій безпеки" - Песков

18:54

Захід, не будьте боягузами і зрадниками!Погляд

18:39

Аліну Паш не пускають на Євробачення через ймовірну підробку документів - СуспільнеВідео

18:27

Через кілька хвилин після наказу Путіна ракети можуть впасти на Україну - Міноборони Британії

18:25

"Ривок" цін на нафту: що буде з цінами на паливо в УкраїніВідео

18:18

З Стрітенням Господнім: листівки, картинки і душевні привітання

18:14

Вторгнення РФ 16 лютого малоймовірно: Данілов заявив про підготовку військВідео

18:10

Поліція терміново перейшла на посилений режим роботиВідео

18:10

"Особливий статус" і вибори на Донбасі: Зеленський заявив Шольцу, що Київ готує документи

18:03

Кадиров вимагає виконання "Мінська" для "уникнення кровопролиття"

18:01

Підготовка дому, "тривожна валіза" та дії при обстрілі: що робити в разі війни або НС

18:00

Чи варто чекати вторгнення Росії в Україну – інтерв'ю з Олегом Ждановим

17:45

Філіп Кіркоров погрожував побити Регіну Тодоренко через Ані Лорак: "Я зараз тобі по голові дам!"Відео

17:33

Закрите небо над Україною: компанія SkyUp знову почала продавати квитки на свої рейси

17:28

Православний календар на березень 2022: Великий піст і Вселенська батьківська субота - важливі дати

17:09

Путін назвав вступ України до НАТО "дуже небезпечним"Відео

17:04

За програмою "Велике будівництво" кардинально переоснастили протипухлинний центр у Хмельницькому

Реклама
16:50

Питання зброї для України - в роботі: Шольц розповів про допомогу Києву і пояснив ситуацію

16:48

Підсумки зустрічі Зеленського і Шольца в Києві: всі подробиціВідео

16:38

"Вона завжди зі мною": Зеленський заявив, що його сім'я не покидала УкраїнуВідео

16:34

Протягом 24 годин - повернутися до України: Зеленський звернувся до олігархів і нардепів

16:32

Поки ніхто не дає Україні членства ні в ЄС, ні в НАТО: Зеленський відреагував на слова ПристайкаВідео

16:30

Тривожний чемоданчик: 50 речей, які потрібно взяти з собоюВідео

16:19

Загроза військового вторгнення РФ в Україну: Шольц заявив про готовність ФРН до удару санкціями по Москві

16:17

155-кілограмова модель Тесс Холлідей в мікробікіні прикрила соски та пах мереживними сердечками

16:16

Ескалація на кордонах України безпрецедентна - ЗеленськийВідео

16:14

Розмова Кулеби і Блінкена: США пообіцяли Україні макрофінансову допомогу

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти