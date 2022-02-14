Резніков висловився щодо можливості введення воєнного стану в Україні

Резніков висловився про можливість введення воєнного стану / УНІАН

На сьогоднішній день немає жодних підстав для введення воєнного стану в Україні на тлі загрози російського вторгнення.

Такий режим не будуть вводити заради того, щоб регулювати медійний простір, заявив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі програми Свобода слова.

"Я впевнений, що для введення такого стану особливого режиму підстав сьогодні немає. Тільки заради того, щоб нормувати медійний простір, ні в якому разі робитися це не може. Ми живемо в демократичній країні і вчимося проходити такі випробування", - зазначив він.

На його думку, Україна переживе цю кризу і вийде з неї сильнішою.

"Але воєнний стан вводиться в разі вторгнення, я сподіваюся, що такого вторгнення не відбудеться", - додав Резніков.

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Можливе вторгнення Росії в Україну

Видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися в найближчу середу, 16 лютого.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван також заявив, що Російська Федерація може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні — напад може статися до 20 лютого.

Президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО також назвав передбачуваною датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого.

З позицією президента США не погодився Брюссель і Лондон. Як пише Politico, представник Великобританії сказав, що у них "інша інтерпретація" розвідданих на 16 лютого і, загалом, в Європі "інша картина" того, що відбувається.

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