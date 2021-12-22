НАТО привело у підвищену боєздатність Сили швидкого реагування на тлі російської загрози – ЗМІ

На тлі загрози від Росії НАТО привело Сили швидкого реагування у підвищену боєздатність / Reuters

На тлі стягування Росією своїх військ до українського кордону, Північноатлантичний альянс вдався до першого конкретного військового заходу і підвищив оперативну готовність Сил швидкого реагування (NRF) на той випадок, якщо Російська Федерація все ж таки нападе.

Йдеться про 40 тисяч військових. Про це пише видання Die Welt із посиланням на високопоставленого дипломата НАТО.

Зазначається, що спільна оперативна група високої готовності (VJTF), яку називають передовою частиною НАТО в межах Сил швидкого реагування, має бути готовою до розгортання у кризовій зоні упродовж 5 днів. Раніше на такі дії передбачалося 7 днів.

Багатонаціональну спільну оперативну групу високої готовності зараз очолює Туреччина. До цієї групи зараз входить близько 6400 солдатів.

У 2023 році VJTF очолюватиме Німеччина.

Реклама

Також повідомляється, що у стан підвищеної готовності були приведені й інші підрозділи Сил швидкого реагування, зокрема, сили спеціального призначення і військової логістики.

Видання повідомляє, що відповідне рішення минулого тижня ухвалила Північноатлантична рада, в якій представлені всі країни-члени НАТО.

Російські військові біля українського кордону

Про стягування російських військ до українського кордону повідомили іноземні видання наприкінці жовтня цього року – американські видання The Washington Post і Politico опублікували статті, в яких йшлося про концентрацію військ Росії біля кордонів України. В якості підтвердження своїх відомостей вони продемонстрували супутникові знімки пересування військових підрозділів.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що чисельність військових підрозділів поблизу українських рубежів може збільшитися до 175 тисяч. Проте Київ буде готовий до такого розвитку подій, наголосив він.

Президент Володимир Зеленський 10 грудня заявив, що Росія пообіцяла США не нападати на Україну. Російська влада сказала про це Америці і світу, про що Зеленському, за його словами, розповів глава Білого дому Джо Байден.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, наразі біля українських рубежів знаходяться 92 тисячі військових. Для наступу росіянам знадобиться військовий контингент як мінімум в 500-600 тисяч. Щоб наростити наступальні сили, Москві буде потрібно більше 24 годин.

У вівторок, 21 грудня, відбулися телефонні перемовини лідерів Росії та Німеччини. Канцлер ФРН Олаф Шольц під час дискусії з президентом РФ Володимиром Путіним заявив про стурбованість Берліна у зв'язку з концентрацією російських військ біля кордонів України і закликав Путіна до термінової деескалації біля російсько-українського кордону.

Вас також може зацікавити: